Koncz Zsófia: A magyar családok biztonsága és támogatása továbbra is az első

Azt gondolom, hogy az energiaügyek is érintik a magyar családokat, az ukrajnai háború kitörése után az energiaválság miatt ez a terület nagyon felértékelődött. Büszkék lehetünk arra, hogy meg tudtuk védeni a rezsicsökkentést, és örülök annak, hogy részt vehettem a most futó otthonfelújítási program kidolgozásában is