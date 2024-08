Letartóztatták az öcsödi gyilkost

A bíróság elrendelte annak a 16 éves öcsödi fiúnak a letartóztatását, aki kábítószerre akart pénzt szerezni, ezért agyonverte idős szomszédját – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség az MTI-vel.

A közlemény szerint a fiú hétfőn délután Öcsödön a 10 éves testvérével megjelent a 85 éves szomszéd férfi házánál, aki behívta őket. A házban a 16 éves fiú a sértettet egy ott talált vájdlinggal, seprűvel és egy gereblyével többször nagy erővel megütötte, majd a férfi zsebében lévő pénztárcából 103 000 forintot elvett. Ezután a gyanúsított még magához vett az épület mellől egy téglát, amivel az idős férfit tovább ütlegelte, olyan erővel, hogy a tégla kettétört.

A bántalmazás következtében a férfi életét vesztette

– írták. Az ügyészség indítványa szerint – figyelemmel a gyanúsításban szereplő cselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára, az elkövetés jellegére, a kiszabható büntetés nagyságára – a gyanúsított szökésétől, elrejtőzésétől alappal tartani lehet.

A gyanúsított kábítószert fogyasztó életmódja miatt, illetve arra tekintettel, hogy a cselekmény végrehajtásában is a kábítószerre szükséges pénz megszerzése motiválta, megalapozottan lehet tartani a bűnismétlés veszélyétől is. A bíróság az ügyészi indítvánnyal egyezően elrendelte a letartóztatást, a döntést a gyanúsított és a védő is tudomásul vette; a döntés a törvényes képviselő nyilatkozatának beszerzéséig nem végleges – áll a közleményben.