Még mindig keresik Portik titkosszolgálati segítőit

Jelenleg is folyamatban van a magyar alvilág egykori rettegett ura, Portik Tamás titkosszolgálati kapcsolatainak a vizsgálata – értesült a Magyar Nemzet. Ez a vizsgálat az Aranykéz utcai robbantás és a Prisztás-gyilkosság megrendelése miatt jogerősen, Fenyő János megöletése kapcsán pedig elsőfokon elítélt bűnöző 2012-es letartóztatása után lett intenzívebb, igaz, már jóval korábban felmerült annak a gyanúja, hogy Portiknak köze lehet a magyar titkosszolgálatokhoz.

Kötés fedőnéven például 2011. február 23-án titkos vizsgálódás indult „Portik Tamás és az Alkotmányvédelmi Hivatal, illetve más rendvédelmi szervek között kialakított hivatalos, illetve leplezett kapcsolat felderítése, illetve ezen kapcsolatok segítségével elkövetett törvénysértések bizonyítékainak beszerzése” érdekében.

Mindez a gyanú csak erősödött azután, hogy 2013 tavaszán a nyilvánosság számára is kiderült, 2008-ban Portik Laborc Sándor volt NBH-vezérrel két ízben is találkozott azzal az indokkal, hogy korrupt hatósági személyekről van információja. Igaz, a két találkozón ehelyett inkább az ellene nyomozó rendőröket próbálta gyanúba keverni, továbbá fideszes politikusok lejáratása is szóba került.

Az esetből óriási botrány lett, és a Portik–Laborc-ügy miatt még egy ténymegállapító albizottságot is létrehoztak az LMP-s Mile Lajos vezetésével, de ahogy ez a parlamenti vizsgálóbizottságoknál lenni szokott, nem sok mindenre jutottak.

Ez tulajdonképpen érthető is, hiszen hiába merültek fel korábban is információk az olajbűnözésben élen járó Energol Rt. (ennek a vállalkozásnak volt Portik a „marketingigazgatója“) és más cégek titkosszolgálati érintettségéről, még az erre hivatott szervek sem jutottak semmire. Pedig többször előkerült annak a „Guriga” tábornokként emlegetett Kerekes Istvánnak a neve, akit nem sokkal azelőtt távolítottak el fegyelmivel a Nemzetbiztonsági Hivataltól (NBH), hogy az Energol egyik alapítója lett. Valószínű, hogy a tábornok valójában nem hagyta el a szolgálatokat, hanem az Energolhoz vezényelték.

A másodrendû vádlott Portik Tamás Gyárfás Tamás médiavállalkozó, sportvezetõ büntetőperének tárgyalásán a Fõvárosi Törvényszék épületében 2024. február 8-án. Gyárfás Tamást hét év fegyházbüntetésre, Portik Tamást életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte Fenyõ János médiavállalkozó 26 évvel ezelõtti meggyilkolása ügyében első fokon a Fõvárosi Törvényszék.

Az Energol Rt. titkosszolgálati kötődését igazolja az a korábbi Magyar Nemzet-információ is, hogy 1995-től az Energolt a katonai elhárítás szoros felügyelete alá vonta, és a cég „üzletpolitikájának” minden mozzanatáról jelenteni kellett a Katonai Biztonsági Hivatal Szovjetunióban végzett mindenható vezetőjének, a 2009-ben elhunyt Stefán Gézának.

Levél az amerikaiaktól

Stefán Gézáról és az Energolról még lesz szó a későbbiekben, de most folytassuk azzal, amiről februárban, kétrészes cikksorozatunkban írtunk, hogy Portiknak az amerikai titkosszolgálathoz és az FBI-hoz is lehetett köze úgy is, hogy nagy valószínűséggel nem szervezték be.

Erről részletek azután derültek ki, hogy 2015 márciusában az FBI jogi attaséja magyar megkeresésre levelet küldött a hazai szerveknek a Portik-témát érintően. Ebben, illetve a későbbi levélváltásokban több, korábban már tudott tény is volt a két ország Portik Tamással kapcsolatos korábbi együttműködéséről, de akadtak olyan információk is, amelyekről a magyar hatóságok egészen addig nem tudtak. Például, hogy az olajügyek idején hat évig körözött, az Egyesült Államokban is tartózkodó Portik összesen háromszor lépte át az amerikai határt: 1992. december 2-án, 1996. január 27-én, illetve 1997. február 27-én. Utóbbi két dátum már ismert volt a magyar szervek előtt, ugyanakkor Portik 1992-es útjáról akkor hallottak először.

A dátumokon kívül azonban a jogi attasé válaszlevelében az Energol-vezér tartózkodási idejéről, annak tevékenységéről, valamint távozásának időpontjairól semmit nem árult el. Az amerikaiak emellett azt állították, hogy az FBI-nak vagy más amerikai rendvédelmi szervnek az USA területén Portikkal kapcsolatfelvétele nem volt. Azt azonban elismerték, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda munkatársai 2006. november 6. és december 19. között öt alkalommal találkoztak Portikkal. Erről 2011-ben egy rendőrségi tanúkihallgatáson egyébként maga Portik Tamás is beszélt. Ő azt állította, hogy Bécsben az FBI konkrétan 2006-ban megzsarolta, ha nem mondja el őszintén a magyar alvilág, a rendőrök és a politikusok összefonódását, akkor neki és családjának megtagadják a beutazási lehetőséget az USA-ba. Ezek után állítása szerint kénytelen volt részletes vallomást tenni.

Az amerikaiak annyit közöltek magyar kollégáikkal, hogy Portiktól csupán a Budapesten működő bűnözői csoportokról szerettek volna többet megtudni, ám, miután kiderült, hogy Portik is egy bűnszervezet vezetője, megszakították vele a kapcsolatot.

Portik FBI-ügynökökkel találkozott az elfogása előtt

Nos, ez információink szerint biztosan nem igaz, hiszen értesülésünk szerint hat évvel később, 2012. június 7-én a leszámolásos gyilkosságokon dolgozó Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) titkos megfigyelés alá vonta Portik Tamást, aki aznap, az esti órákban egy belvárosi, Kossuth Lajos utcai épületben tartózkodott. A közelben parkolt egy, a rendőrök által később azonosított, DT 00–81 rendszámú gépkocsi. Portik, miután távozott a lakásból, beszállt az autóba, és az ott tartózkodó személyekkel néhány percig beszélt, majd visszament a lakásba. A megbeszélés nem sokkal később egy közeli irodában folytatódott. Az autó az amerikai nagykövetség tulajdona volt, a magyar bűnözővel tárgyaló emberek pedig az FBI, az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda hazánkban dolgozó ügynökei voltak.

Mindezek mellett az FBI jogi attaséjának az a kijelentése is megkérdőjelezhető, hogy csak 2006-ban tudták meg, Portik egy bűnszervezet vezetője. Forrásaink állítják, a magyar rendőrség már 1999-ben közölte az FBI-jal, hogy kicsoda Portik és hogy milyen veszedelmes szervezett bűnözői csoportosulás vezetőjeként vált ismertté.

Kapcsolat az amerikai titkosszolgálattal is?

Úgy tudjuk, a magyar vizsgálatok azt is megállapították, hogy Portik már a 90-es évek elején-közepén kapcsolatba lépett az FBI-jal. Ezt erősítette meg a vizsgálatra rálátó forrásunk is, aki hozzátette: az Energol-vezér egy, az éjszakai életben jól ismert barátja közvetítésével Bécsben vette fel a kapcsolatot az amerikaiakkal.

Ami még ennél is érdekesebb, hogy az érintett magyar szervek arra jutottak: Portiknak az amerikai titkosszolgálatokhoz is lehetett valamilyen köze, hiszen a bűnöző különböző kedvezményekért cserébe három stratégiai fontosságú információt is megadhatott a külföldi szolgálatnak a 90-es években.

Információ a magyar szolgálatok és a bűnözők kapcsolatáról

Az egyik ilyen információ a leszámolásos ügyekben dolgozó különböző rendvédelmi szervekhez tartozó, vezető beosztású emberek korrumpálása volt. Erről a magyar közvélemény csak azután tudott meg részleteket, hogy Portikot letartóztatták és a sajtóban is megjelent: a Nemzeti Védelmi Szolgálat vizsgálata után csak azért nem tudták elővenni a 90-es évek korrupt rendőreit, mert az általuk elkövetett bűncselekmények már elévültek.

A második kulcsfontosságú adat, amit az amerikai szolgálatok megkaphattak Portiktól, az a „magyar titkosszolgálatok részvétele a vámcsalásokra specializálódott bűnszervezetek létrehozásában”. Ez az úgynevezett vámcsalás nem más, mint az 1990-es évek legnagyobb üzlete, az államot csaknem ezermilliárd forinttal megkárosító olajszőkítés. Ennek a biznisznek az egyik haszonélvezője Portik Tamásék cége volt. Azt ugyanakkor érdemes tudni, hogy a keletről érkező olaj útját sokszor – az előző cikkünkben már említett – Szemjon Mogiljevics egyengette, akiről alvilági körökben jól tudták, nem érdemes keresztezni az útját. Az Agyas Donként is emlegetett, döbbenetes kapcsolatrendszerrel rendelkező férfit az FBI sokáig a világ tíz legveszélyesebb bűnözője között tartotta számon. Sajtóhírek szerint a Magyarországon huzamos ideig tartózkodó, üzletelő – most 78 éves – Szeva bácsi kapcsolatban van, volt az orosz titkosszolgálattal. Hogy ez a kötődés valójában milyen mélységű lehet, lehetett, arról a dolog természeténél fogva szinte semmit nem lehet tudni.

De visszatérve az Energol Rt-hez: a céget 1994. november 30-án alapította három, már 80-as évek óta bűnözésből élő keményfiú, Portik, Drobilich Gábor és Ferencsik Attila – akik a magyar szervezett bűnözés meghatározó alakjává nőtték ki magukat az 1990-es évekre –, valamint a kiváló titkosszolgálati kapcsolatokkal rendelkező Gulyás Emil és fia, Gulyás Emil Róbert, illetve Kerekes István, aki a cég első vezérigazgatója lett.

Kipakolt az illegális olajszállításokról

Ma már azt is tudhatjuk, hogy az Energol Rt. működtetése nagypolitikai érdeket is szolgált. Ebben az időszakban – 1992-től – ENSZ-embargó volt érvényben Szerbiával szemben. Oroszország azonban a korlátozások ellenére minden eszközzel megpróbálta segíteni a Milosevics-rezsimet. A szocialisták 1994-es hatalomra kerülését követően a kiváló orosz kapcsolatokkal rendelkező Stefán Géza, engedve a baráti kérésnek, az Energolon keresztül – amelynek legfőbb felügyelője volt – egyengette néhány olajszállítmány áthaladását az országon. Volt olyan dokumentált szállítás, amelyben egy egész szerelvény olaj utazott a déli határig, ahonnan – téves címzés miatt – visszafordították ugyan, ám a visszaúton a tartályokban már nem olaj, hanem víz volt. A folyékony arany minden bizonnyal Szerbiában kötött ki. A magyar vizsgálatok szerint Portik ezekről az illegális olajszállításokról is beszámolt az amerikai szerveknek.

Gyurcsány titkosszolgálati főnökét is kihallgatták

Arról, hogy Portikot beszervezhette-e a CIA vagy az FBI, 2011. november 15-i kihallgatásán az akkor éppen kémkedés gyanújával letartóztatott volt NBH-vezért, Galambos Lajost is faggatták. Galambos ugyanakkor állítása szerint ezekről a kapcsolatokról nem tudott. Érdekesség, hogy Portik FBI-os érintettsége még a rendőrök megvesztegetése és adócsalás miatt elítélt Vizoviczki László elleni eljárásban is előkerült. Az ügy koronatanúja szerint az egyik korrumpált főrendőr neki arról beszélt, hogy az Energol egykori vezetőjét az FBI képezte ki.

Alig tudni valamit Portik amerikai útjairól

Azt, hogy Portikot az FBI vagy a CIA beszervezte és kiképezte volna, az ezzel kapcsolatos, lapunk által megismert jelentésben konkrétan nem írták le, de azt tényként kezelték, hogy az olajos bűnöző magas szintű titkosszolgálati ismeretekkel rendelkezik. A vizsgálati megállapítás kitért rá: mindezeket az ismereteket Portik Tamás akár az itthoni magyar kapcsolataitól is megszerezhette, ám szerintük figyelemre méltó, hogy Portik Egyesült Államokbeli hosszú tartózkodásairól gyakorlatilag semmit nem tudni, és az FBI a többszöri magyar megkeresésre sem közölt ezzel kapcsolatban semmilyen részletet.

A szlovák bérgyilkos és a SIS Az 1990-es évek magyarországi esményeinél korábban felmerült a szlovák titkosszolgálat, illetve a volt Szovjetunióból származó, esetlegesen rendőri, politikai és titkosszolgálati kapcsolatokkal rendelkező szervezett bűnözői körök részvétele is. Az tény, hogy a hazai alvilág és az akkori szlovák vezetés érdekei olykor egybeestek. A Portikkal kiváló „munkakapcsolatban” lévő Rohác és a SIS között számos korábbi újságcikk kapcsolatot sejtetett. Vagyis a szlovák bérgyilkos országa titkosszolgálatának is dolgozhatott. Mint köztudott, Rohác neve számos leszámolásos bűncselekményben felbukkant, többnyire mint végrehajtó. Ezek közül több súlyos bűncselekmény elkövetését Portik rendelte meg. A magyar hatóságok mára azt is tisztázták, hogy az 1998-as politikai robbantásokat is Portik rendelte meg, de abban kizárták a szlovák titkosszolgálat szerepét.

