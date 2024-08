Navracsics Tibor: A bányászat kulcsfontosságú szerepet játszott

A bányászat nemcsak Ajka és térsége szempontjából fontos, hanem Magyarország történelmében, társadalomtörténetében is kulcsfontosságú szerepet játszott – jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter szombaton Ajkán, a 74. bányásznapon.

Navracsics Tibor hangsúlyozta: – A bányászat Magyarország iparosodásának is egyik legfőbb oszlopát jelentette, valamint a polgárosodásban is nagy szerepe volt a bányásztársadalomnak. A bányászok voltak azok, akik munkájuk során nemcsak rendkívüli veszélyt vállaltak, nemcsak a kemény munka kultúráját tartották fenn, de példát mutattak más társadalmi csoportoknak önszerveződésből és a kultúra szeretetéből is – mutatott rá a tárcavezető.

Idén Ajkán a jubileumok évét élik, hiszen 190 éve született Riethmüller Ármin, az ajkai bányászat meghatározó személyisége, az Ármin-akna névadója. Emellett 160 éve indult az ajkai szénbányászat, és szinte napra pontosan húsz éve – 140 év működés után – hozták fel az utolsó csille szenet, amivel véget ért az aktív szénbányászat időszaka.

– mutatott rá.

Navracsics Tibor hozzátette: – Ajka életében nagy változást jelentett a szénbányászat, hiszen a város 150-200 évvel ezelőtt még falvak kis csoportja volt a Bakony lábánál, mára pedig a vármegye és a Közép-Dunántúl nagy ipari centrumává vált – jelezte a közigazgatási és területfejlesztési miniszter

Ajka mindmáig büszke bányászhagyományaira amellett, hogy a városban és környékén sokoldalú agrár, valamint ipari hagyományok is vannak. Él a hagyomány, nemzedékek örökítik tovább a bányászok kultúráját

– emelte ki a tárcavezető.