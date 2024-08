Panaszkodnak a ferencvárosiak a zöldfelületek gondozatlansága miatt

Történik mindez úgy, hogy az az önkormányzati cég, amelyiknek ez lenne a feladata, megemelt költségvetéssel dolgozhat. Érdekes módon a magukat zöldként hirdető baloldali képviselőket mindez nem zavarja, velünk ellentétben nem emelték fel a szavukat emiatt. Csak akkor lettek »zöldek« és gondos »honatyák«, amikor az előző, Fidesz–KDNP-s városvezetés alatt egyszer márciusban nem volt levágva a fű. Ráadásul akkor az önkormányzat cége körülbelül feleennyi pénzből gazdálkodott, viszont jóval több alkalmazottja volt. Ma sajnos alig több száznál a foglalkoztatottak száma a cégben, miközben korábban háromszáz alkalmazott is dolgozott ott. Az előző városvezetés ideje alatt a cég folyamatosan pályázott pluszforrásokért is, de Baranyi Krisztináék vezetése alatt ez is teljesen elmaradt. Nem tudják megtartani a munkavállalókat, ugyanakkor vezetőből a mostani ciklusban kétszer annyi van, mint korábban