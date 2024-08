Titokzatos magyar nők nevei az űrben

Két napja a Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU) Kis Égitestről Nómenklatúra Munkacsoportja (WG Small Bodies Nomenclature) jóváhagyta egy tucat új kisbolygó magyar elnevezését – derült ki Kiss László csillagász új Facebook-bejegyzéséből.

Az új nevek között számos olyan kiemelkedő magyar nő szerepel, akik tehetségük és munkásságuk ellenére kevésbé ismertek a szélesebb nyilvánosság előtt. Ezek az elnevezések nemcsak az érintett nők tudományos, művészeti vagy társadalmi hozzájárulásait ismerik el, hanem segítenek abban is, hogy munkásságuk a jövő generációi számára is emlékezetes maradjon. A kisbolygók nevének megválasztása egyben tisztelgés is a magyar kultúra és történelem jelentős alakjai előtt, akik mostantól az űrben is nyomot hagynak.

Ehhez kapcsolódóan nemrégiben történt az is, hogy egy magyar csillagász két új üstököst is felfedezett, mindkét égitest északon, a Camelopardalis (Zsiráf) csillagképben látszik. Ezzel a felfedezéssel hétről kilencre nőtt a magyar csillagászat története alatt felfedezett üstökösök száma, az egy héten belüli két új felfedezés pedig egyedülálló magyar rekordnak számít.