Több évtizedes adósságot törleszt a kormány

Történelmi seb

A helyettes államtitkár kijelentette: Szatmárcseke jó természeti adottságú, büszke település, az elmúlt évszázadban azonban különösen nagy mértékben sújtották a magyar tragédiák. A trianoni döntés elzárta organikus kapcsolatait a Partiumban és Kárpátalján. A kommunisták a hatvanas években „a múltat végképp eltörölni” filozófia jegyében lerombolták azt a kúriát, ahol Kölcsey Ferenc befejezte a Himnuszt, ahonnan országgyűlési képviselői, közéleti feladatait is ellátta. Helyére egy olyan, már akkor sem a minőségi elvet megtestesítő kultúrház-rendezvényközpont épült fel, amelynek a helyiek jó gazdái voltak ugyan, kihozták belőle a lehető legtöbbet, de felépítésekor is lehetett tudni, hogy a kulturális elnyomás, a marxista történelemszemlélet emlékhelye jött vele létre, egy seb a történelmünkön.

Vincze Máté elmondása szerint a Kölcsey-kúria eredeti homlokzatát, látképét fellelték a levéltárakban, így a történelmi seb begyógyulhat Szatmárcsekén, helyreállhat az eredeti kúria, természetesen már a XXI. század funkcio­nalitásával, a helyi igényekre szabva.

A komplex fejlesztési program legnagyobb költségeleme ez a tétel, de kulturális jelentőségében hasonló nagyságrendű a különleges csónakos fejfás temető helyreállítása, egy másik nemesi kúria kulturális-tanulmányi turisztikai célú felújítása, vagy a Himnusz-zarándokház létrehozása.

Profitál a környék is

A helyettes államtitkár kijelentette, a fejlesztés nem önmagában értelmezendő, összhangban van olyan korábbi és jövőbeni fejlesztésekkel, mint az ­M3-as­ autópálya meghosszabbítása Vásárosnaményig, a helyi út- és csatornahálózat megújítása, kerékpárutak vagy a tiszai vízi turizmus fejlesztése. Így aztán a Himnusz-emlékhely fejlesztése sem csak Szatmárcsekének kedvez, hanem az egész környéknek.

A fejlesztés Szatmárcsekén több mint százezer négyzetmétert, vagy ha csak az építményeket nézzük, több mint 26 ezer négyzetmétert érint, de az egész járásra, a vármegye nagy részére is kihat.

– A nagy volumenű beruházással egy látványos, minőségi és fenntartható fejlesztést akarunk létrehozni, célunk, hogy népszerűbbé váljon az oktatási, a kulturális, a sport- és az egyházi zarándokturizmus is.

A környék számos nagy reformkori gondolkodót, alkotóművészt adott nekünk, és a szatmárcsekei fejlesztés arra is alkalmat ad, hogy a szigetszerű emlékhelyek összekapcsolódjanak, így akár reformkori kulturális útvonalak jöjjenek létre a jövőben. A beruházás helyben is teremt ugyanakkor magas hozzáadott értékű munkahelyeket. Megfelelő minőségű szállásokat és múzeumokat kell üzemeltetni a minőségi turizmusra koncentrálva. Ez sokat fog segíteni a településnek a benne rejlő lehetőségek kihasználásában – részletezte Vincze Máté.

Ez a beruházás történelmi adósságunk rendezéséről szól (Fotó: Teknős Miklós)

Emlékeztetett: amikor szuverenitással, önrendelkezéssel bírunk, feladatunk begyógyítani a diktatúrák évtizedeiben keletkezett történelmi sebeket. A Kölcsey-kultúra helyreállítása, a könyvtár, az emlékszoba, a közművelődési és múzeumi funkciók fejlesztése, illetve egy méltó rendezvénytér létrehozása ebben a szellemben született meg. Idén a nagyobb beruházások tervezése kezdődik el, valamint azoknak a kisebb elemeknek a kivitelezése, amelyek nem igényelnek tervezést, például az ikonikus csónakos fejfás temető felújítása. Kiváló az együttműködés a térség országgyűlési képviselőjével, Tilki Attilával, aki garanciát jelent arra, hogy Szatmárcseke és a környező települések egyaránt profitálnak a fejlesztésekből – jelezte.

Adósságrendezés és segítségnyújtás

A helyettes államtitkár úgy fogalmazott:

ez a beruházás elsősorban történelmi adósságunk rendezéséről szól, illetve a segítségnyújtásról egy olyan közösségnek, amelyben megvan a lelkesedés és a hozzáértés ahhoz, hogy saját magán segítsen.

Szatmárcseke szellemi és kulturális javakban gazdag része Magyarországnak. – Ezeket a javakat a teljes magyarság élvezi, ezért megfelelő gondozásuk is közös ügyünk, segítenünk kell. Olyan kiállításokat fogunk bemutatni és olyan programokat fogunk szervezni a térségben, amelyek révén a jövő generációi is érezni fogják, hogy miért jó és miért büszkeség magyarnak lenni. Egy olyan helyet képzelünk el, ahova el tudnak menni a családok, az iskolás csoportok, és azt látják: ha van akarat, akkor van fejlődés is – mondta Vincze Máté.