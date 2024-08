Új vizekre evezhet Gyöngyösi Márton

Láthatóan elváltak Gyöngyösi Márton és a Jobbik útjai, miután a párt június végén leváltotta korábbi elnökét. Gyöngyösi ugyanis azóta már nem a Jobbik logója alatt politizál a közösségi oldalán, elődjéhez hasonlóan saját nevét használja logóként. Emlékezetes, ugyanezen az úton ment végig Jakab Péter is, akinek jobbikos meggyőződése és kötődése is pont addig tartott, amíg pártelnök volt. Jakabot 2022 májusában még elnökké választotta a tagság, de a hónap végén konfliktusba keveredett egyik alelnökével, Potocskáné Kőrösi Anitával, ezért június 8-án le is mondott az elnöki posztról. Akkor Jakab még azt mondta, marad a párt frakcióvezetője, de közösségi oldalán a jobbikos logót nála is felváltotta saját neve, amelyet aztán a Nép pártján felirattal egészített ki. Miután Gyöngyösi Mártonnal, a párt új elnökével is összerúgta a port, ki is lépett a Jobbikból, és mozgalmat alapított.

Gyöngyösi Márton körül azután kezdett fogyni a levegő a pártban, hogy az EP-választáson a párt egyetlen mandátumát is elvesztette. Gyöngyösi ugyan korábban több alkalommal is határozottan leszögezte, ebben az esetben önként lemond az elnöki székről, ezt nem tette meg.

A párt június végén tartotta országos tisztújító kongresszusát, amelyen Adorján Bélát választották meg elnöknek, mint utóbb kiderült, Gyöngyösi végül nem indult a pártvezetői posztért, még alelnöki ambíciói sem voltak már. Nem telt bele két hét, és a bukott elnök már el is hagyta a Jobbik logóját, ehelyett – Jakabhoz hasonlóan – saját nevével fémjelzett bejegyzéseket tesz közzé. Pár napja pedig már úgy „hirdeti magát” a Facebookon, mint „külpolitikai szakértő, közgazdász, volt országgyűlési képviselő, frakcióvezető, pártelnök”, feltűnően kerülve a Jobbikot, amelyhez 2006-ban csatlakozott.

A két expártelnök között tehát sok a párhuzam, legalábbis ami a pártból való távozás útját illeti. Hogy Gyöngyösi hol folytatja, egyelőre rejtély, de ha azt nézzük, hogy több jobbikos is ma már Magyar Péter pártját erősíti, talán nem zárható ki, hogy a volt EP-képviselő is a Tiszánál fog kikötni. Ott van már ugyanis az egyik legfontosabb háttérember, az exjobbikos Radnai László, aki Magyar Péter vezérkari főnöke lett. Radnai az egykor nemzeti radikális Jobbik látványos pálfordulásában kulcsszerepet vállalt, amikor 2016-ban csatlakozott a párthoz, és átvette a kommunikáció irányítását. Radnai fia, Radnai Márk pedig a párt alelnöke lett.

A Magyar Jelen korábban arról is írt, Gyöngyösi Márton Jobbik-elnök és a mögötte állók korábban személyesen is egyeztettek Magyar Péterrel, hogy mekkora csapatot és milyen erőforrásokat tudnak a rendelkezésére bocsátani. További érdekes egybeesés, hogy amikor Gyöngyösi Márton 2023 áprilisában széderesti vacsorán vett részt az Egyesült Államok budapesti nagykövetének meghívására, jelen volt Nagy Ervin színművész is, aki lelkes híve Magyar Péternek és rendszeres szereplője volt a tüntetéseknek.