Semmiből sem tanul a baloldal, rém egyszerű kérdésben is sikerült a rossz oldalt választaniuk

Beengedni vagy nem beengedni?

Közel tíz éve kezdődött az, amit ma „migrációs válságnak” nevezünk, természetesen illegális határátlépések korábban is voltak, de ekkor indult el a komoly, nagymértékben szervezett emberáradat Európa irányába. Az akkori Fidesz-kormány úgy gondolta, hogy embereket számolatlanul beengedni Európába veszélyes és gazdaságilag is megterhelő. Azonban az akkori legnagyobb támogatással rendelkező ellenzéki pártvezető, Gyurcsány Ferenc nem így látta. A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke a déli határkerítés megépítése után így vélekedett a kerítésről:

embertelen és szimbolikusan is elfogadhatatlan.

Ezután néhány párttársával együtt erővágóval kivonultak a határkerítéshez, ezzel is szimbolizálva, hogy nem értenek egyet a határ fizikai védelmezésével. De ezen túl a DK már akkor is támogatta azt a kvótarendszert, amit az Európai Bizottság vetett fel és amit a Fidesz elutasít. Akkor még úgy nézett ki, hogy ez a kvótarendszer nem válik valósággá, hiszen akkor még Brüsszelben is azt mondták, hogy ilyet ők nem is akarnak, aztán most már ott tartunk, hogy

megszavazták és Magyarországot büntetik, amiért nem akar benne részt venni.

De a Momentum is élen járt – amíg tehették – a jelenlegi Európai migrációs politika kialakításához való igazodásban, hiszen Cseh Katalin és Donáth Anna is megszavazta az Európai Parlamentben azt a migrációs paktumot, ami előidézheti a nem célországoknak a kötelező hozzájárulás fizetését vagy a migránsok elosztását.

Természetesen Magyarország egyedül kevés ahhoz, hogy meggátolja az Európába több irányból is beözönlő migránsokat, így ma már sok európai nagyvárosban párhuzamos társadalmak alakultak ki, mert az illegális bevándorlók beillesztése a tarsadalomba nem megy olyan zökkenőmentesen, mint azt a nyugati országok gondolták.

Csupán egyetlen példát kiragadva érdemes megemlíteni a migrációs válság elején a 2015-ös kölni fekete szilvesztert, amikor mintegy ezer migrációs hátterű férfi gyűlt össze, és az újévet ünneplő nőket inzultálták, erőszakolták meg, rabolták ki. A brutális éjszaka után a rendőrséghez mintegy 1200 feljelentés érkezett, ebből ötszázat szexuális bűncselekmények miatt tettek. De nemcsak Kölnben, hanem Hamburgban és Stuttgartban is megtámadtak, szexuálisan molesztáltak és/vagy kizsebeltek nőket szilveszter éjjelén.