Nő a nő ellen bokszol majd a Hámori Luca–Imane Helif bunyón – állítja a Momentum frakcióvezetője

Ha igaz, hogy egy versenyző biológiai értelemben férfi (ez esetben Imane Helif bokszolóról van szó), akkor elég nehéz elfogadni, hogy bármire is hivatkozva a nők között versenyezzen. Ez akkor is így van, ha a mi fantasztikus Hámori Lucánk így is késznek mutatkozik kiállni ellene. Ennek az ügynek szerintem semmi köze a fent tárgyalt esetekhez. Ez az egész így nagyon nagy disznóságnak tűnik, kétszeresen is. Ez egész egyszerűen nem fair, nem méltó az olimpia eszméjéhez