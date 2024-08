Európa érdeke a békemisszió sikere

Szerinte ebben a letargikus helyzetben kavarta fel az állóvizet Orbán Viktor diplomáciai körutazása. Emlékeztetett, hogy az Európai Unió Tanácsának soros elnöksége, amelyet a következő időszakban Magyarország tölt be, nem jelent konkrét külpolitikai hatásköröket, de lehetőséget mindenképpen jelent arra, hogy a magyarok hangja, amely összeurópai érdekért kiált és most is ezért szól, sokkal messzebbre elhallatszon, ha valamilyen európai intézmény azt felerősíti.

Ezért nagyon fontos, hogy tudtára adjuk a világnak, Európában nem csupán háborúpárti hangok léteznek. Rendkívül sajnálatos, hogy a magyarellenes néppárti–szocialista–liberális–zöld európai vezetés szinte azonnal felháborodott, és akár az elnökségtől való megfosztásunkat is kilátásba helyezte, amely minden kétséget kizáróan alapszerződés-ellenes lépés lenne. Ennek mindössze az az oka, hogy a magyar miniszterelnök egy hónap alatt többet tett a békéért, mint a brüsszeli elit a háború kezdete óta összesen

– fogalmazott Simicskó István.

Példaértékű találkozók

Felidézte, hogy Orbán Viktor ellátogatott Kijevbe, ahol az ukrán elnökkel folytatott tárgyalása gesztusértékű is volt, hiszen az ukrán kisebbségpolitika kárpátaljai magyarokat is sújtó intézkedései miatt az elmúlt években nem volt épp harmonikus a két ország kapcsolata. De jelzésértékű is volt ez a találkozó, hiszen sok baloldali politikus igyekszik a magyar kormányt oroszbarátnak, putyini csatlósnak beállítani.

Ez szemenszedett hazugság, mert a magyar kormány Magyarország érdekeit képviseli. Ha ezek az érdekek úgy kívánják, hogy hangosan kimondjuk akár a szövetségeseinknek is, hogy az általuk képviselt irány sehova sem vezet, csupán ártatlanok szenvedéséhez és halálához, akkor ez erkölcsi kötelességünk, még akkor is, ha kicsinyes politikai szurkálódásnak is tesszük ki magunkat

– húzta alá.