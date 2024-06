Megvan Gyöngyösi kihívója

Egy kihívója már biztosan lesz Gyöngyösi Mártonnak a Jobbik tisztújításán, amelyet június 29-re írtak ki. Adorján Béla Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az Összefogás Megyénkért nevű szervezet égisze alatt indult egyéni képviselőjelöltként, illetve vármegyei listán, a Jobbik EP-listáján pedig a 8. helyen szerepelt.

Információink szerint

Adorján Béla mellett Brenner Koloman indul a Jobbik elnökhelyettesi posztjáért, ezt egyébként az a kettőjükről készült kép is alátámasztja, amelyet Adorján osztott meg saját közösségi oldalán. Gyöngyösi kihívója azt írta a bejegyzésben: „Rendet tettünk magunkban, rendet teszünk a Jobbikban!”

Lapunk úgy tudja, az alelnökjelöltek száma jelenleg 11, a jelentkezők között ott van három jelenlegi alelnök: Magyar Zoltán, Z. Kárpát Dániel és Lukács László György, aki a frakció vezetője is egyben.

A tisztújítás előzménye, hogy Gyöngyösi Márton, akit 2022-ben választott a párt elnökének, korábban többször is arról beszélt, lemond, ha a Jobbik nem szerez mandátumot az EP-választáson, ám ez nem történt meg.

Először tavaly márciusban beszélt erről, de fél évvel ezelőtt megismételte saját szavait.

Egy kudarcért az elnök felel, és úgy felel, hogy benyújtja a lemondását. Ez fog történni

– szögezte le ősszel Gyöngyösi. A mostani kudarc után viszont azzal magyarázta maradását, hogy „megváltoztak a körülmények, olyan folyamatok indultak be, amelyekkel nem lehetett számolni”. A Jobbik június végén tisztújítást tart, Gyöngyösi szerint „a párt akkor el fogja dönteni, hogy kellek-e vagy nem”. Az ATV azt írta,

mindenki Gyöngyösi Márton leváltása mellett van.

A portál arról is beszámolt, hogy a párt vezetése most visszahozná Szabó Gábort, a Gyöngyösi által menesztett pártigazgatót, ami feltehetően nem kedvez a jelenlegi elnök újrázásának. Ismert, Gyöngyösi Mártont 2022-ben választották pártelnökké, ezután nem volt maradása Jakab Péternek, a korábbi elnöknek és frakcióvezetőnek, de Szabó Gábornak is távoznia kellett. Gyöngyösi akkor úgy fogalmazott, azért kérte a párt választmányi elnökének lemondását, mert nem értettek egyet a párt jövőjét illetően. – Meglehetősen eltérően ítéljük meg a Jobbik elmúlt egy évben véghez vitt politikáját és annak sikerességét, valamint az előttünk álló önkormányzati választáson történő megmérettetésének módját is, így arra kértem Szabó Gábort, hogy mondjon le a Jobbik – Konzervatívok Országos Választmányának elnökségéről – fogalmazott akkori közleményében Gyöngyösi.