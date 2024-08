Újabb mérföldkőhöz ért Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc Fidesz-ellenes nagykoalíciója

„Tegnap este Karácsony Gergely és Vitézy Dávid után Kovács Gergellyel, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnökével is egyeztettem Budapest jövőbeni működéséről. Elnök úrral egyetértettünk az örök élet és az ingyen sör fontosságában” – írja Facebook-oldalán Magyar Péter. Hozzátette: a listavezetőkkel még a nyár folyamán folytatják az egyeztetést.

Magyar Péter Kovács Gergellyel, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnökével is egyeztettet. Fotó: Mandiner/Ficsor Márton

Korábban beszámoltunk róla: sorra kezdett tárgyalásba az októberben megalakuló Fővárosi Közgyűlés vezetőivel Magyar Péter. A politikussal való egyeztetést a kormánypártok frakcióvezetője, Szentkirályi Alexandra elutasította, a Fidesz–KDNP-frakció ugyanis nem működik együtt és nem egyeztet azokkal, akik Gyurcsány Ferenc jelöltjét bármi módon támogatják. A fideszes politikus leszögezte, hogy Gyurcsány és Karácsony csődbe vitték Budapestet, ezért nem érdemelnek több esélyt.

DK–MSZP–Párbeszéd–Tisza Párt–Kutyapárt együttműködés

Ezzel szemben a baloldalon sokkal szívesebben látták Magyar Pétert, aki augusztus elsején tárgyalásokat kezdett Karácsony Gergellyel az együttműködésről.

Magyar Péterrel az egyeztetést a kormánypártok fővárosi frakcióvezetője, Szentkirályi Alexandra határozottan elutasította Fotó: Bach Máté

A főpolgármester-választást megnyerő politikus korábban többször nyilatkozott arról, hogy októbertől egy DK–MSZP–Párbeszéd–Tisza Párt–Kutyapárt együttműködést lát maga előtt.

Ez a felállás azt jelentené, hogy az újdonsült Tisza Párt gyakorlati politikáját tekintve is betagozódna a baloldali összefogás pártjai közé.

A Karácsony Gergellyel való találkozást követően Magyar Péter augusztus 9-én egyeztetett az LMP bukott főpolgármester-jelöltjével, Vitézy Dáviddal is. A tárgyalásokat követően mindkét politikus szűkszavúan nyilatkozott arról, hogy kiemelt fontosságúnak tartják Budapest működését, továbbá a fővárosi cégek vezetésébe szakembereket helyeznének el.

Vitézy Dávidot is bevonnák a baloldali együttműködésbe

Sajtóinformációk szerint ugyanakkor a tárgyalásokon ennél sokkal komolyabb témák is napirendre kerültek. Ilyen a főpolgármesteri kabinet kérdése is. A Magyar Nemzet birtokába jutott információk szerint ugyanis a Tisza Párt vezetője Vitézy Dávidot is bevonná a baloldali együttműködésbe, és ha másképp nem,

főpolgármester-helyettesi címmel kínálná meg az általa is a Fidesz hackjének nevezett volt közlekedési államtitkárt.

Vagyis a mostanáig nyilvánosságra hozott információk alapján Magyar Péter és Karácsony Gergely egy Fidesz-ellenes, baloldali nagykoalíció létrehozásán fáradozik, ezzel felkészülve a 2026-os választásokra. Azon a voksoláson a DK–MSZP–Párbeszéd alku szerint a három párt közösen, egy miniszterelnök-jelölttel indul, tehát Karácsony ebben a felállásban egyértelműen Gyurcsány kitartottja, aki egyébként a jelenleg ismert információk szerint továbbra is a DK budapesti elnöke, amellett, hogy pártelnök is.

A baloldali nagykoalíció tervét alátámasztja a korábbi főpolgármester, Demszky Gábor napokban tett kijelentése is, aki egyébként az állította, Karácsony Gergely győzelme valójában vereség, és amennyiben Magyar Péter nem fog össze vele, mind a ketten megbuknak.

Demszky emellett kiemelte, véleménye szerint a nemzetközi politikai közeg alig várta, hogy támogathassa Magyart, így nincs is más hátra, mint összefogni vele a Fidesz leváltása érdekében.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Molnár István Péter)