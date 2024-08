Verhetetlenek az árak augusztus huszadikára

A Szent István-napi ünnepségen idén is lesz sör, bor és persze perec, most pedig kiderült, hogy ezek mennyibe fognak kerülni! Az augusztus 20-i rendezvénysorozat 2024-ben is több napon át tart majd, amelyen nemcsak bemutatkoznak az ország tortái, de számtalan zenés-táncos program szórakoztatja majd az ünneplőket szerte az országban és Budapesten.

A Szent István-napi programsorozat augusztus 17-én kezdődik majd és augusztus 20-án, az ünnepi tűzijátékkal ér véget. A többnapos eseményen szabadtéri programok, zenés-táncos produkciók szórakoztatják majd az érdeklődőket, akik az államalapítás ünnepén kóstolhatják meg először az ország tortája verseny idei győzteseit.

A budapesti programsorozatnak a kulináris élmények is részét képezik, az ingyenes fesztiválra kilátogatók számtalan finomság közül válogathatnak majd.

A szervezők ezúttal is kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy a SZIN Bisztrók kínálatából elérhető, népszerű termékekhez alacsony áron juthassanak hozzá az érdeklődők, így az ásványvíz 200, a kóla 350, a csapolt sör 380, a bécsi perec pedig 300 forintért vásárolható meg Magyarország legnagyobb ingyenes fesztiválján, a fővárosban – írta meg a Mindmegette.hu.