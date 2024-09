Közeleg az árhullám, az egyik HÉV-állomást is lezárják Budapesten

Harmadfokú árvízvédelmi készültség van érvényben Budapesten, amely a közösségi közlekedés járatait is érinti, szerdán lezárják a H5-ös HÉV alagúti szakaszát, ezért a H5-ös HÉV nem hajt be a Batthyány téri végállomására. A szerelvények megváltozott menetrend szerint, Szentendre vagy Békásmegyer felől a Margit híd, budai hídfő állomásig járnak. A Margit híd, budai hídfőnél a vonatokra a felszínen kialakított ideiglenes végállomásnál lehet felszállni. Amennyiben a Duna vízszintje tovább emelkedik, további forgalmi korlátozások is várhatók – közölte a BKK.

Lezárják a Margit hídnál a HÉV-megállóhoz vezető lépcsőket is, azokat nem lehet majd használni.

A következő napokban a Batthyány téren a Duna felőli, a villamosmegállókhoz vezető lépcsőknél homokzsákokat helyeznek el, ezért azokat nem lehet majd használni, a felszín a buszvégállomásra vezető lépcsőn érhető majd el. Szintén lezárják a Margit híd HÉV-végállomás peronján áthaladó kerékpárutat is. Ezen a szakaszon biciklivel nem lehet áthaladni, a BKK az Árpád fejedelem úti kerékpársáv használatát javasolja.

A BKK a Duna magas vízállása miatt több korlátozást is bevezetett:

Lezárták a Margitsziget mindkét bejáróját, azokon sem személyautók, sem a BKK járatai nem hajthatnak be, ezért a 26-os autóbusz nem közlekedik. A sziget csak északról, az Árpád híd felől közelíthető meg és onnan is kizárólag gyalog.

A 4-es és a 6-os villamos nem áll meg a Margitszigeti megállóban.

Lezárták a budai alsó rakpartot a Mozaik utcától a Rákóczi hídig, valamint a pesti alsó rakpartot a Dráva utcától a Közraktár utcáig.

A 2-es a 2B és a 23-as villamosok két szakaszon közlekednek: a Jászai Mari tér és a Széchenyi István tér, valamint a Március 15. tér és a dél-pesti végállomásaik között. A Széchenyi István tér és a Március 15. tér közötti szakaszon nem jár villamos és pótlóbusz sem közlekedik.

Módosult a 34-es autóbusz útvonala, a buszok nem érintik a Békásmegyer H és a Rómaifürdő H közötti megállókat. A 34-es busz a 134-es busz útvonalán, a Czetz János utca–Mátyás király út–Batthyány utca nyomvonalon közlekedik. Ugyanez vonatkozik a 934-es éjszakai járatra, amely nem áll meg a Békásmegyer H és a Római úti lakótelep, Varsa utca közötti szakaszon.

A BKK és a MÁV–HÉV munkatársai hangbemondásokkal, információs táblákkal, a Margit híd, budai hídfő állomásnál pedig személyesen is segítik az utasok tájékozódását.

A mennyiben a Duna vízszintje tovább emelkedik, további forgalmi korlátozások is várhatók.

A BKK minden változásról értesíti a közlekedőket, de ajánlják figyelembe a Bkk.hu/árvíz oldalt.