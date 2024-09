Az újbaloldal számára csak Budapestig tart az országhatár, már nem érdekli őket az árvíz

Úgy tűnik, amint a Duna túl volt a tetőzésen Budapesten, Magyar Péternek és az ellenzéki RTL Klubnak már nem is annyira érdekes az árvízhelyzet, ők mintha csak a fővárosig látnának – hívta fel a figyelmet a Mandiner.

A vasárnap reggeli árvízinfón az RTL Klub azt kérdezte Orbán Viktortól: „A védekezés most már látható végétől azt már látja-e, hogy mikortól kezdi újra a külföldi programjait, vannak-e már ilyen konkrét programok az árvízi védekezés utánra?” Rákérdeztek arra is, mikor pótolja az uniós soros elnökség bemutatását az Európai Parlamentben, mire a kormányfő jelezte, több októberi időpontot is kapott, el fog menni az EP-be.

Magyar Péternek is úgy tűnik, csak Budapestből áll az ország: utoljára vasárnap tett közzé Facebook-történetet az árvízről, amelyben megköszönte a segítséget a Tisza Párt önkénteseinek. „Úgy látszik, neki is csak addig volt fontos a dolog, amíg Budapesten kritikus a helyzet, a maradék napok már nem érdeklik” – jegyezte meg a hírportál.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Vitályos Eszter kormányszóvivő keményen kiosztotta az újbaloldalt és a Magyar Pétert támogató médiát. „Az RTL-nek és Magyar Péternek Budapest után már nem érdekes az árvíz!” – kezdte a bejegyzését a kormányszóvivő, majd kiemelte:

Az ország nemcsak Budapestből áll, a bajaiakat, a mohácsiakat is meg kell védeni.

Vitályos Eszter hangsúlyozta: a kormánynak továbbra is az árvízi védekezés és a Duna-parton élők biztonsága a legfontosabb. „A »kirakatvédekezést« pedig hagyjuk a Tisza Párt elnökének” – olvasható a bejegyzésben.