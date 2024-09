A közösségi oldalán fogalmazott meg kritikát Magyar Péterrel szemben Vitályos Eszter kormányszóvivő. „Az RTL-nek és Magyar Péternek Budapest után már nem érdekes az árvíz!” – kezdte a bejegyzését a kormányszóvivő, majd kiemelte:

Az ország nemcsak Budapestből áll, a bajaiakat, a mohácsiakat is meg kell védeni.

Vitályos Eszter hangsúlyozta: a kormánynak továbbra is az árvízi védekezés és a Duna-parton élők biztonsága a legfontosabb.

A »kirakatvédekezést« pedig hagyjuk a Tisza Párt elnökének

– olvasható a bejegyzésben.

Vitályos szavaival egybecseng, hogy a ma reggeli Árvízinfón az RTL már teljesen más téma irányába próbálta terelni a beszélgetést, amikor a miniszterelnököt kérdezte. Magyar Péter pedig, korábban több vitafelkérést is elutasított, arra hivatkozva, hogy ő most a homokzsákokat pakolja, de tegnap már azzal foglalkozott, hogy kiket ültet be a Fővárosi Közgyűlésbe.