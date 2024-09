Betiltják az airbnb-zést Terézvárosban + videó

A lap szerint első körben a főváros belső kerületeiben fékeződhet a lakásdrágulás, ami a külső kerületek lakásárainak emelkedését is visszafoghatja, és az albérletpiacot is átrajzolhatja a szabályozás. Ha a Terézvárosban rövidtávon kiadott közel háromezer lakásnak csak a fele tér át az albérletpiacra, az több mint duplájára emelné a VI. kerületi albérletkínálatot, a drasztikus kínálatnövekedés pedig rövid távon a bérleti díjak csökkenését is okozhatja.

Országos szabályozás jöhet

A rövid távra kiadható lakások jövőjéről szóló terézvárosi szavazás eredményének megfelelő szabályozást javasol a kormánynak Budapesten és akár országosan is a Fidesz fővárosi elnöke. Szentkirályi Alexandra hétvégén jelezte, hogy bármilyen döntést is hoznak az emberek, javasolni fogja a kormánynak, hozzon Budapesten és akár országosan is ennek megfelelő szabályozást.

– A helyi népszavazáson mindenki elmondhatja a véleményét, és nekünk, politikusoknak az a feladatunk, hogy ezt a véleményt tudomásul vegyük és képviseljük – jelezte a fideszes politikus. Kiemelte, hogy éppen ezért figyelemmel kíséri a terézvárosi népszavazást, hiszen az nagyban befolyásolhatja a budapestiek jövőjét és kihathat az országos szabályozásra is.