Évtizedek óta működő baloldali korrupciós gyakorlatra deríthet fényt a legutóbbi botrány

Amennyiben beigazolódik a gyanú, esetlegesen vesztegetés elfogadása bűncselekmény elkövetésével is összefüggésbe hozhatnak önkormányzati vezetőket, amelynek büntetési tétele akár nyolc évet is elérheti. Mivel több bűncselekmény elkövetése is felmerült azonos személyek esetén, meg lehet említeni azt a lehetőséget, ha bűnhalmazatban bírálják el az adott cselekményeket. Amennyiben az utóbbi kategóriába tartozó bűncselekmények közül legalább kettő határozott ideig tartó szabadságvesztéssel büntetendő, a büntetési tétel felső határa a legmagasabb büntetési tétel felével emelkedik, de nem érheti el az egyes bűncselekményekre megállapított büntetési tételek felső határának együttes tartamát.

Abban az esetben, ha vádemelésre kerül sor egy büntetőügyben, és nem születik az előkészítő ülésen teljes körű beismerésen alapuló ítélet, akkor az ügy bírósági szakban folytatódik, amelynek hossza számos körülménytől függhet. Ráadásul a korrupciós bűncselekmények differentia specificája, hogy nem a könnyen felderíthető bűncselekmények körébe sorolhatók.

A baloldali önkormányzatoknál tetten érhető korrupció nem csupán véletlenszerű esetek sorozatának, inkább hosszú évtizedek óta jellemző gyakorlatnak tűnik.

A Karácsony Gergely nevéhez köthető hídpénzbotrányt érintő nyomozati cselekmények során felmerült a sikkasztás, vesztegetés és hűtlen kezelés gyanúja is, ami arra utal, hogy a költségek túlárazása mellett a pénzeket szándékosan eltüntethették. A 2021-es Városháza-botrány szintén a baloldali főpolgármesterhez köthető és az önkormányzati ingatlanok értékesítésével kapcsolatos titkos tervekről szólt.

A jelenleg ismert információk alapján a baloldali önkormányzati korrupció rejtett és komplex rendszereken keresztül működött, illetve működik, így a korrupciós tevékenységek feltárása hosszú időt vehet igénybe, mivel a bűncselekmények felderítése és a bizonyítékok összegyűjtése időigényes az ismert ügyek fényében.