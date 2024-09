Fővárosi korrupciós ügy: bajban van a XVIII. kerületi baloldali polgármester is?

Az egyik beszélgetőtárs szavaiból végül kiderült, hogy egy jól kieszelt hitelkonstrukcióval és túlárazással ebből a beruházásból is sikerült visszakapni négy lakást: „Az lett a deal, hogy ugyanúgy négy lakás, kettő az adó fölfele, ami ugye a vezetők fele. Polgi, alpolgi izé meg kell hagyni. […] De ott megint kettő ingyent tudtunk a Bacsikkal kiugrasztani magunknak. És arra meg most szerződtünk le azon az Innok-konferencián, úgyhogy igazából az van, hogy ez is egy ilyen szép kövér szám lesz” – dicsekedett el a felvétel egyik szereplője, aki minden bizonnyal Bacsik Györgyre, a kerületi vagyonkezelő vezetőjére utalt.

A sajtóban 2022-ben fellelhető információk szerint egyébként a XVIII. kerületi városrehabilitációs program keretei között az Üllői út mentén több hektárnyi területet építettek be. Az önkormányzat nagyjából három tucat fejlesztési területet kínált az ingatlanfejlesztőknek, és vállalta azt is, hogy részt vesz a tervek kidolgozásában.

Az ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda két éve elrendelte a nyomozást, ami idővel átkerült a KNYF alárendeltségébe tartozó Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségre – ez derült ki a birtokunkban lévő hatósági határozatból. Később, úgy tudjuk, az említett ügyészségről az óbudai korrupciós ügyben eljáró Központi Nyomozó Főügyészségre továbbították az aktákat, és a fent említett visszaéléseket a III. kerületi, tehát ilyen értelemben a fővárosi kenőpénzes ügy keretei között vizsgálják.

A botrány kirobbanása után Szaniszló Sándor tagadta, hogy bármiféle visszaélésben részt vett volna és hozzátesszük, őt a nyomozóhatóság nem gyanúsítja semmivel.

