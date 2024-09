Így emelték meg a Kőröshegyi völgyhidat + videó

Az M7-es autópálya Kőröshegyi völgyhídja hazánk egyik legfontosabb közlekedési csomópontja. Tavasszal kétszer is lezárták a forgalmat, hogy próbaemeléseket végezzenek az őszre ütemezett karbantartási munkálatokhoz. Az előkészületek után szeptember másodikán kezdődhettek el a munkálatok.

Szakemberek dolgoznak a Kőröshegyi völgyhíd sarucseréjén, miközben a híd szerkezetét emelik. Fotó: Németh Levente

A Kőröshegyi völgyhíd sarucseréjének technológiai háttere

A Kőröshegyi völgyhíd sarucseréje során 18 hidraulikus emelő dolgozik egyszerre, több mint 10 ezer tonnás kapacitással – tudtuk meg a részleteket az MKIF szakembereitől. Ezek a precíziós gépek milliméterről milliméterre emelik meg a híd szerkezetét a pillérekről. A hídon összesen 38 saru található, ezek közül három elhasználódott az elmúlt 17 év alatt. Az elhasználódott saruk egyenként 4500 tonnát tartanak, így az új szerkezetek illesztése fokozott odafigyelést igényel.

A saruk mérete darabonként 2×2×0,35 méter, súlyuk majdnem 10 tonna. Ezt kell 70-80 méter magasra emelni, és ott a helyére illeszteni. Ez a nagy precizitást igénylő munka csak forgalomtól elzárt hídon történhet meg és csak úgy, ha a híd szerkezetét elemelik a pillérektől.

A sarucsere lépései pontos tervek alapján zajlanak: először a híd szerkezetét emelik meg, majd eltávolítják a régi sarukat. A felületek tisztítása után következik az új saruszerkezetek beillesztése. A szakértők számára a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy minden lépésnél a precizitás a legfontosabb – már néhány milliméter eltérés is problémát okozhatna.

Hidraulikus emelők a Kőröshegyi völgyhíd sarucseréje során, amelyek milliméter-pontossággal emelik meg a szerkezetet. Fotó: Németh Levente

A SONLINE fotóriportere a helyszínen készített felvételeket a munkálatok közben. A hidraulikus emelők szinkronizált mozgása lebilincselő látványt nyújtott, amint a hatalmas hídszerkezet néhány centiméterre megemelkedett.

Miután megemelik a híd szerkezetét, a saruk helyére újakat illesztenek. A csere folyamata során figyelni kell arra, hogy a híd szerkezete tökéletesen illeszkedjen az új sarukhoz. Az új saruk ugyanakkora méretűek és teherbírásúak, mint az eredetiek, biztosítva a szerkezet stabilitását és hosszú élettartamát.

De a munka nem „csak” ennyi. Sorrendben a következőkből áll a saruk cseréje (egyenként): A hídszerkezet megemelése Régi saru kiszerelése Felületek tisztítása, ellenőrzése Új saruszerkezet beemelése, bemozgatása Pozicionálás, sarubeállítás és a pillér-saru kapcsolat létrehozása Sarura terhelés Emelőszerkezetek kipakolása Hegesztési munkák, amennyiben szükséges

Az egész munkafolyamat több napig tart, hiszen a sarucsere nemcsak fizikailag, de technológiailag is rendkívül bonyolult építéstechnikai művelet. Az emelési technológia garantálja, hogy a híd szerkezete és az alátámasztás közötti kapcsolat tökéletesen stabil maradjon a csere során.

A tíztonnás elemek mozgatása a Kőröshegyi völgyhíd alatt

Fotó: Németh Levente

A sarucsere jelentősége és jövőbeni tervek

A Kőröshegyi völgyhíd sarucseréje nemcsak a híd állapotának javítását szolgálja, hanem biztosítja annak hosszú távú stabilitását is. A híd folyamatosan ki van téve a hatalmas terhelésnek, így az ilyen karbantartási munkálatok elengedhetetlenek. Az új saruk évtizedekre biztosítják a híd biztonságos működését. A szakértők elmondták, hogy a munkálatok ütemterv szerint haladnak, és eddig nem történt váratlan esemény. A völgyhíd sarucseréje ezzel a munkafázissal befejeződik, és ezután a híd továbbra is zavartalanul szolgálja majd az M7-es autópálya forgalmát – számoltak be róla a Somogy vármegyei hírportál, a SONLINE cikkében.