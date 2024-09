Idehaza a Dunántúl kapta a legtöbb csapadékot, azon belül is Sopron és Mosonmagyaróvár környéke, ahol meghaladja a 100 millimétert az ötnapos csapadékösszeg. Mellékeltek egy tíznapos csapadéktérképet is, így tehát benne van az előző hullámzó frontrendszer termése is. Sopronnál ez az összeg eléri a 150 millimétert, ami az átlagos szeptemberi havi csapadékmennyiség (59 mm) két és félszerese.