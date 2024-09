Látványos túraútvonalak várnak minket ősszel is

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen Baranya vármegye is természeti adottságokban gazdag hely. Rengeteg lehetőség nyílik ezáltal arra, hogy a dolgos hétköznapok monotonitását megtörjük egy pihentető sétával a gyönyörű helyekkel teli erdőkben. A laza sétától kezdve a komolyabb szintkülönbségű és távú túraútvonalak mind-mind megtalálhatók a vármegyében.

A Mecseknek hála változatos túraútvonalak várnak

A Zengő a maga 682 méteres magasságával kiemelkedik a Mecsekből. A hegység keleti részén található hegycsúcsról messzire el lehet látni – pláne, hogy nemrégen építettek oda új kilátót. Püspökszentlászlóról indulva már a túra elején is megcsodálhatjuk a kevés lakóval rendelkező település szépségét. Itt található egy csodaszép arborétum és egy felújított kastély is, majd hamarosan következik egy komoly emelkedő a csúcsig. Az elképesztően szép táj pihentetően hat a fárasztó kaptató után, mindenképpen megéri felmászni ide.

Hasonló élményt ad a Cigány-hegyi kilátó, amit a takaros faluból, Óbányáról indulva a szintén csodás Kisújbányán keresztül érhetünk el. Az Óbányai-völgyben olyan természeti csodákat tekinthetünk meg, mint a Csepegő-szikla vagy a Ferde-vízesés.

A Nyugat-Mecsek is tartogat izgalmas útvonalakat. A écsiek egyik közkedvelt helye az Éger-völgy. Innen meghódíthatjuk az 592 méter magas Jakab-hegyet, de akár a Zsongor-kő is kiváló célállomás lehet egy-egy túra során.

A Tettyéről is érdemes elindulni a pécsieknek sétálni, a hegynek felfelé, több gyönyörű sziklafal után a Mecsek-kapuhoz lehet eljutni. Az állatkert mellett a Misina-tetőt érinthetjük, ahol kiemelkedő és emlékezetes látványt nyújt a pécsi tévétorony. Továbbhaladva a Dömörkaput csodálhatjuk meg, majd visszasétálhatunk a Tettyére.

Villány szomszédsága is szép látványt ígér

Baranya vármegye déli részén fekszik a Villányi-hegység. Legmagasabb pontja a Tenkes (408 méter) – ha ide felérkezünk, a sok fáradtságért biztosan kárpótol a csodás látvány. A közelben található zarándokhelyeket, Siklóst és Máriagyűdöt is érintik az útvonalak – érdemes ezeket is útba ejteni. Aztán a szőlők közelségében, egy hangulatos pincében, egy pohár bor mellett kellemesen ki is pihenhetjük magunkat – olvasható a Baranya vármegyei hírportál, a Bama cikkében.

Borítókép: Wikipédia