Mi történt? Eltűntek a szúnyogok a Duna mentén

A nyár végével és az idő lehűlésével szépen lassan elérkezünk ahhoz a várva várt pillanathoz, amikor ősszel eltűnnek a világ legidegesítőbb lényeinek is titulált vérszívó rovarok, a szúnyogok. A globális felmelegedés miatt egyre inkább elhúzódó meleg időszak miatt azonban hiába van szeptember, a továbbra is 20-25 fok körüli nappali hőmérsékletek miatt még nem jöhetett el ez az időszak. Hiába a meleg idő, a vérszívók most valamiért mégis eltűntek. Miért lehet ez? A Komárom-Esztergom vármegyei hírportál, a KEMMA járt utána ennek a cikkében.

Az árvíz miatt most - valószínűleg csak átmenetileg - eltűntek a szúnyogok

(Fotó: illusztráció - Pexels)

Hiába a meleg, eltűntek a szúnyogok

A rovarok szaporodásához megvannak a szükséges feltételek. A megfelelő hőmérséklet csak az egyik. Ezen kívül szükség van a szaporodáshoz egy zavartalan közegre. Nem véletlenül van rengeteg szúnyog a vízpartokon, a rovarok ugyanis állóvízbe rakják lárváikat. A folyóvíz mellett kialakult pocsolyák, dágványok zavartalan közege tökéletes az utódok szaporodására.