Nem mond le a korrupciós botrány miatt az óbudai városvezetés, ennek a kerület látja a kárát

A jelek szerint az idén már biztosan vezető nélkül marad a III. kerület, a DK-s Kiss László továbbra is börtönben marad az óbudai korrupciós botrány miatt. A baloldali polgármester magától nem mondott le, és erre sem Karácsony Gergely főpolgármester, sem Gyurcsány Ferenc, a DK vezetője nem szólította fel. A kerület vezetői közül nemcsak a polgármester, hanem Czeglédy Gergő alpolgármester is érintett a botrányban, ő is börtönben van jelenleg – írja a Metropol. A lap rámutat, hogy mindennek

a lakosság a legnagyobb kárvallottja, mivel amíg a kerület vezetői rács mögött vannak, addig nem tud érdemben működni a városháza, halmozódnak a kerületben az elintézetlen ügyek.

A Magyar Nemzet már beszámolt róla, hogy a DK-s kerületvezető december 16-ig börtönben marad, mivel a bíróság meghosszabbította a letartóztatását. Kiss Lászlót még augusztus 14-én vették őrizetbe, majd a bíróság két nappal később el is rendelte a letartóztatását. Czeglédy Gergőt pedig még júniusban vették őrizetbe minősített vesztegetés gyanújával. Azonban nem csak ők érintettjei a korrupciós ügynek, az első gyanúsítottakat március elején fogták el, de

az érintettek köre idővel tizenhat főre bővült.

A megalapozott gyanú szerint Kiss László még a 2019-es polgármesterré választása után megállapodott egy ismerősével, hogy az érdekeltségébe tartozó cégek rendszeresen megbízásokat kapnak majd az önkormányzattól, amiért cserébe neki és további – az önkormányzatnál dolgozó – hivatalos és nem hivatalos személyeknek pénzt kell visszafizetni. Hogy a vesztegetési pénz eredetét és felhasználási céljait leplezzék, az önkormányzat fiktív, túlárazott szerződéseket kötött több, erre a célra létrehozott céggel. Azonban a munkát nem a szerződő cégek, hanem más gazdasági társaságok teljesítették, a szerződésben vállalt árnál olcsóbban.