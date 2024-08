Kicsoda Kiss László, Gyurcsány őrizetbe vett óbudai polgármestere?

Már 17 évesen belépett az MSZP-be

Kiss László végzettségét tekintve történelemtanár, jogász, aki már 17 évesen tagja lett az MSZP-nek. Az Origó szerint, a 2002-es kormányváltást követően több szálon is kapcsolódott az MSZP-hez, benne volt például a Fiatal Baloldal (Fib) vezérkarában is. Itt kerülhetett kapcsolatba Zuschlag Jánossal is, akit később hat év letöltendő szabadságvesztésre ítéltek.

Az úgynevezett Zuschlag-ügyben nem meglepő módon Kiss neve is előkerült, hiszen a fiktív szervezetek alapításának ő volt az egyik kulcsfigurája.

A Pesti Srácok korábban arról számolt be, hogy Kiss volt az, aki ezeket a szervezeteket alapításuk után az országos elnökség elé terjesztette, hogy nyilvántartásba vegyék őket. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy Vas vármegyében mind a húsz szervezet alapításánál jelen voltak a Fibisz- vagy a különféle MSZP-s testületek vezetői.

Kiss László a Hoppá Egyesületet, a Jövő Fiataljai Egyesületet és a Holnap a Városért Egyesületet képviselte. Mindhárom egyesületnek maradtak nyomai, de természetesen azóta mindegyiket törölték. Így már Kiss László neve sem lelhető fel az egyesületek adataiban.

Hoppá Egyesület

Forrás: kontra.hu

Gyurcsány embere sem akart kerítést

A lap szerint Kiss 2006-ban lett először önkormányzati képviselő Óbudán, majd 2014-ig a testületben volt. 2006-ban egyénileg is nyerni tudott, négy évvel később viszont már csak listáról jutott be a testületbe. Kiss az országgyűlési választásokon is elindult, ahol súlyos vereséget szenvedett Bús Balázstól 2010-ben.

Jobban sikerültek számára a 2014-es választások, amikor szűk többséggel legyőzte Menczer Erzsébetet, ezáltal négy évre parlamenti képviselő lett.

Az akkori pártelnök, Tóbiás József embereként számontartott Kiss parlamenti tevékenységéhez nem kötődik sok jelentőségteljes politikai ügy. A törvényalkotási bizottságnak, a nemzeti összetartozás bizottságának és a vállalkozásfejlesztési bizottságnak is a tagja volt. Kiss a 2015-ös migránsválság alatt is szorosan az MSZP mellé állt, meg is osztotta Tóbiás József akkori pártelnök egyik bejegyzését, amiben arra kérte a kormányt, hogy „hagyják abba a kerítés építését”, mivel „a legfontosabb, hogy vége legyen a gyűlöletkampánynak”.

Forrás: kontra.hu

Ebből az időszakból Kissnek volt egy másik botránya is, amikor általános iskolásokkal osztogatott a Fideszt és Orbán Viktort bíráló szórólapokat az aluljárókban.

Forrás: Pesti Srácok

Erről ő azonban minden bizonnyal megfeledkezett, hiszen a 2019-es kampányban már azzal próbálta támadni Bús Balázst, hogy egy kerületi óvoda kampányolt mellette.

Kiss meglepő módon a mögötte álló szivárványkoalícióval minden egyéni választókörzetet megnyert, összességében viszont csak 450 szavazattal tudta maga mögé utasítani Bús Balázst, aki kilenc évig volt sikeres polgármester Óbudán. Az Origó szerint Kiss tehát úgy lett gyakorlatilag a III. kerület teljhatalmú vezetője, hogy kevesebb mint egy százalékkal nyerte meg a választásokat. 2020 februárjában lépett be Kiss a Gyurcsány-pártba.

Megszorítások, be nem tartott ígéretek

A frissen megválasztott baloldali polgármester azonnal hozzálátott a munkához. A 2020-as költségvetésben az általa vezetett önkormányzat több ponton is emelte a lakosság terheit, azonban a saját helyi propagandaújságának keretét jelentősen megemelte, pedig a kampány alatt még arról beszélt, hogy ötvenmillió forinttal csökkenteni fogja a kiadásokat. Mindemellett nem támogatta az óbudai dolgozók béremelését, leszavazta a helyi rendelők felújítását, és százmillió forintot vont el a Guckler Károly környezetvédelmi programtól.

Sokat elmond a baloldali önkényuralomról az is, hogy míg a korábbi fideszes városvezetés utolsó költségvetésében ötmilliárdos maradvány volt, addig Kissék 2020-ra minden pénzt feléltek, de arra azért ügyeltek, hogy jutalom maradjon nekik.

Őrizetben Gyurcsány embere

A mostani őrizetbe vételt okozó ügy hátteréről 2021-ben Anonymous számolt be több alkalommal. Az álarcos alak által közzétett anyagok közül a legütősebb az volt, amikor egy rejtett kamerával készített felvételen az látszik, hogy a baloldal egyik fontos háttérembere, P. Gábor és egy ismeretlen személy egy autóban ülve több millió forinttal – feltételezhetően kenőpénzzel – számolt el.