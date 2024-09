Orbán Viktor is ellenőrizte az árvízi védekezést Komáromban és Neszmélyen + videó

Orbán Viktor is ellátogatott Neszmélyre, majd Komáromba, hogy ellenőrizze az árvízi védekezést

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán / Forrás: MTI

Mintegy 90 ezer homokzsákot kellett megtölteni ahhoz a nyúlgáthoz, ami megvédheti a neszmélyi családi házakat az áradástól. A vízügy előrejelzése szerint szerda hajnalra lépheti át a Duna vízszintje a 700 centimétert a komáromi vízmérce szerint. A helyiek szerint jól állnak a védekezéssel, ugyanis 11 évvel ezelőtt, 2013-ban csak ennél a vízmagasságnál kezdték meg a védekezést.

A munkába a Magyar Honvédség is besegít: a tatai dandár 50 katonája tölti és pakolja napok óta a homokzsákokat. Az emberfeletti védekezés híre a fővárosig is elért. Orbán Viktor miniszterelnök Neszmélyen, majd Komáromban is ellenőrzést tartott, a Duna-parti védműveken dolgozókhoz elkísérte őt Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője is.

Orbán Viktor is ellenőrizte a nyúlgátat

A miniszterelnöknek mindenkihez volt pár kedves szava, megállt beszélgetni a helyiekkel, sőt, még egy régi UAZ teherautóba is beleült és a védekezésben segítő katonákkal is készített közös képeket – számolt be róla a Komárom-Esztergom vármegyei hírportál, a Kemma.hu cikkében.

Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videóban is bejelentkezett Komáromból:

– Most Komáromban vagyunk, a 2013-as nagy dunai árvíz idején ez volt a legveszélyeztetettebb szakasz. Nagyon sokat dolgoztunk itt akkor, rezgett a nadrágszára, éppen hogy sikerült megtartani a védműveket.

Azóta fölépítettünk ide egy új gátszakaszt. Látható, hogy ez mindent kibír, ez jóval 9 méter fölött is megtartja a vizet. Megspóroltunk ezzel az építkezéssel több százezer, de lehet, hogy egymilliónyi homokzsákot is. Amikor 2013-ban védekeztünk itt, akkor 1 millió 300 ezer homokzsákot használtunk föl. Most nem kellenek se homokzsákok és az önkéntesek is mehetnek azokra a szakaszokra, amelyeket nehezebb bevédeni. Szép munkát végeztek a vízügyesek! Köszönet érte!

– hangsúlyozta a kormányfő.

Borítókép: Orbán Viktor ellenőrzést tartott Neszmélyben és Komáromban is. (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)