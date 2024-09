Sztojka Attila: Az esélyteremtés most magasabb szintre kerül

– Hogyan értékeli az elmúlt 14 évben a felzárkózás területén végzett munkát?

– A szegénységben élők létszámának csökkentése az egyik legfontosabb vállalásunk volt. A szegénység a rendszerváltás előtt is jelen volt, de nem beszéltek róla, így a valós problémák évtizedes problémaként jelentkeztek. 2010-ben vállaltuk, hogy csaknem félmillió fővel csökkentjük a szegénységben élők létszámát, munkahelyeket is teremtünk. Ezt a célkitűzést sikerült túlteljesítenünk: több mint egymillió fővel csökkent a szegénységben élők száma. Azonban nem állhatunk meg; továbbra is folytatni kell a munkát, hiszen az esélyteremtő intézkedések folyamatos fejlesztése szükséges.

– Milyen programok állnak rendelkezésre a szegénység elleni küzdelemben?

– Az eddig megvalósult intézkedések között kiemelkednek a Biztos Kezdet Gyerekházak, a tanodák és az ösztöndíjprogramok, többek közt az Útravaló ösztöndíjprogram, amelyek évről évre több mint tízezer diáknak biztosítanak támogatást. Az elmúlt tíz évben a Szakkollégiumi Hálózat révén csaknem hétszáz roma fiatal szerzett diplomát. Ezek az intézkedések és intézmények egymásra épülnek, az életkorszakokhoz igazodva nyújtanak támogatást, ami garantálja, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok jobb életkörülmények között nőhessenek fel, és biztonsággal kezdhessék meg életpályájuk építését. Jelenleg a cél az, hogy tovább finomítsuk és bővítsük ezt a rendszert, figyelembe véve a társadalmi és a gazdasági változásokat.

A 14 év alatt végrehajtott intézkedések, a munkanélküliség csökkentése, majd a munkaerőhiány pótlása mellett a polgárosodási folyamatok támogatása is kulcsszerepet kapott. A megtett intézkedéseink eredményeit az Európai Unió is elismeri, több programunkat jó gyakorlatként ajánlja.

De nem állhatunk meg, továbbra is szükség van a komplex, célzott, ugyanakkor stratégiai intézkedésekre. A szomszédban zajló háború, az energiaválság és az új koronavírus-világjárvány mind hatással volt a felzárkózási folyamatokra, nehézségeket okoztak. A kormányzat azonban sikeresen reagált ezekre a kihívásokra, és biztosította a folyamatos fejlődést.

– Mi a különbség a szegénység elleni küzdelemben a 2010 előtti és a mostani időszakban?

– A 2010-es év ideológiai fordulópontot hozott Magyarországnak. A nemzeti kormány megalakulása nem csupán egy új politikai irányvonalat jelölt, hanem radikális változást is hozott a szegénység elleni küzdelemben. A rendszerváltást követően egészen 2010-ig, a korábbi baloldali kormányok elsősorban szociális transzferekkel próbálták kezelni a problémákat. Ezek a segélyalapú intézkedések azonban nem oldották meg csupán elfedték a valódi problémákat. Nézzük a munkanélküliséget! Papíron mindenki dolgozott, miközben a munkanélküliség jelen volt, csak azt a rendszer eltakarta. Az előző politikai modellek ezt a problémát is elodázták, nem voltak meg azok a bátor lépések és konkrét intézkedések, amelyek valódi változást hozhattak volna ezen a területen. A felzárkózásban 2010 előtt egyértelműen a segélyezési politika dominálta a baloldali kormányok működését. Ezzel szemben az új, munkaalapú társadalom létrehozása, amelyet 2010 óta célul tűztünk ki, stabilitást teremtett mind az egyén, mind az ország szintjén. A munkahelyek számának növelése több mint egymillió fővel hozzájárult az ország stabilitásához és fejlődéséhez. Ez a változás nemcsak ideo­lógiai, hanem társadalmi szempontból is eredményes volt. Bár még mindig rengeteg feladat áll előttünk, a 2010 óta végrehajtott intézkedések jelentős előrelépést jelentenek. Az ország fejlődése és a munkaalapú társadalom megteremtése hosszú távú pozitív hatásokkal jár, a munkát folytatni kell a célok elérése érdekében.