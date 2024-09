Térképen mutatjuk a pusztító dunai árvíz vonulását

A legfrissebb előrejelzések szerint nehéz napok elébe nézünk: az Országos Vízjelző Szolgálat tájékoztatása szerint a következő néhány napban a Duna vízállása több városban is eléri a kritikus, vagyis a harmadik fokot meghaladó szintet.

Szombatig nincs megállás

A közlés szerint Komáromban kedden már meghaladja a 700 centimétert a vízállás, amely péntekig egészen 805 centiig duzzad majd. Szombattól viszont a vízszint csökkenni kezd a térségben.

Esztergomban sincsenek könnyű helyzetben a lakók, hétfőről keddre több mint 100 centiméterrel nőtt a vízszint, amely a következő napokban jelentősen emelkedik még: pénteken már 778 centis vízállásra kell készülni.

Nagymaroson hétfőről keddre szintén több mint egy méterrel emelkedett a vízállás: 427 centiről 561 centiig duzzadt a Duna, a hét második felére pedig 700 centiig tetőzik majd a folyó.

Budapestre is megérkezett az árvíz, hétfőről keddre egy méterrel lett magasabb a vízállás, a Duna itt szeptember 21-én tetőzik, amikor is több mint 800 centi fölé emelkedik a Duna.

Pakson hétfőn még 212 centit mértek, mára viszont már 500 centi felett jár a víz magassága, amely a hét végéig további 300 centivel lesz magasabb, azaz 800 centi feletti lesz ebben a térségben is a vízszint. Baján is hasonlóan alakul a Duna vízállása, szombatig 800 centi fölé emelkedik a vízszint, 886 centit jósolnak a szakemberek a hét végéig.

Teljes a készültség

Hétfőről keddre virradóra Szentendrén és Visegrádon is felépült a mobil gát, az ország felkészült a történelmi méretű árhullámra. Siklós Gabriella vízügyi szóvivő kedd reggel a közmédiában arról számolt be, hogy az árvíz a Szigetközbe lassan megérkezik, a Duna többi szakaszán pedig továbbra is felkészülnek az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) szakemberei az árhullámra. A vízügyi szakértő arra is kitért, a Lajta esetében Mosonmagyaróvárnál elképzelhető, hogy meg kell nyitni a szükségtározót.

Figyeljük az előrejelzéseket, a modelleket, de most óráról órára még mindig egy picit változik a helyzet. A szükségtározó megnyitására azért lehet szükség, mert az árvízcsúcsot jó időben, jó pillanatban kell megskalpolni, egyébként nem segít a beavatkozás

– fogalmazott, majd hozzátette, a vízügy munkatársai ahol kell, megerősítették, megmagasították a töltéseket. A védekezés jól halad, a munkát az elmúlt években megvalósult fejlesztések is segítik.

Az érkező árhullámmal szemben egy emberként veszi fel a harcot az egész ország: a legkritikusabb helyszíneken már több mint 1400 katona segít. Szalay-Bobrovniczky Kristóf közlése szerint Győr-Moson-Sopron vármegyében Mosonmagyaróvár térségében, két Komárom-Esztergom vármegyei településen: Neszmélyben és Pilismaróton, valamint Pest vármegyében Vácnál segítenek a honvédek. Ezen kívül katonákat vezényelnek más településekhez, így a védekezésben részt vesznek a katonák Szobon, Zebegényben, Kismaroson, Dunabogdányban és Leányfalun át Sződligetig.

A Duna magas vízszintje miatt változik a tömegközlekedés is

Az érkező árhullám miatt a 2-es, a 2B és a 23-as villamos két szakaszon közlekedik: a Jászai Mari tér és a Széchenyi István tér között, valamint a Március 15. tér és a Közvágóhíd között.

A Széchenyi István tér és a Március 15. tér között sem villamos, sem pótlóbusz nem jár.

A 4-es és a 6-os villamos a Margitsziget megállónál nem áll meg, míg a 34-es autóbusz terelve, a Szentendrei út–Czetz János köz–Czetz János utca–Mátyás király út–Batthyány utca–Madzsar József utca útvonalon közlekedik, nem érinti a Békásmegyer H és a Rómaifürdő H közötti megállókat. Ennek megfelelően a 934-es éjszakai járat is terelve jár, nem érintve a Békásmegyer H és a Római úti lakótelep, Varsa utca közötti megállókat.