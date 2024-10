A korábbi SZDSZ-es politikus is páros lábbal szállt bele Magyar Péterbe

– Az én ízlésemmel sohasem fért össze, amikor egy párt saját magának sajátít ki nemzeti szimbólumokat – fogalmazott Fodor Gábor a Facebook-oldalán megosztott bejegyzésben. A korábbi SZDSZ-es politikus így volt ezzel a FIDESZ esetében is a kokárda kérdésében, és így van ezzel most a Tisza Párttal kapcsolatban is, amikor most a lyukas zászlót teszi szimbólummá Orbán Balázs politikai hibájának eredményeképpen.

A közéleti térnyerésre utaló szándék érthető: így akarja a párt a nemzeti történelem fontos eseményeit magához kötni

– tette hozzá.

Mint ismert, nemrég Magyar Péter bejelentette, hogy pártja felveszi saját jelképei közé 1956 szimbólumát, a lyukas zászlót. Teszi mindez azért, mert szerinte sérelmesek azok a mondatok, amelyeket Orbán Balázs mondott a forradalom és az ukrajnai háború kapcsán. (Kijelentéseiért egyébként a miniszterelnök politikai igazgatója utóbb bocsánatot kért.) A Tisza Párt lépése azonban tiltakozást váltott ki az 1956-os szervezetek körében.