Az új Nemzeti Galéria építése ellen hergel Budapest főtájépítésze

Azonban amint az igénylésünkre küldött dokumentumokból is kiderült, Bardóczi hónapokon keresztül a fővárosi önkormányzat hivatalos engedélye nélkül használta a főtájépítész címet. A férfit ugyanis 2020. november elsejétől nevezték ki a budapesti várostervezési főosztály tájépítészeti osztályának vezetőjévé. Vagyis Bardóczi Sándor az Inforádió műsorában, a Budapest TE meg ÉN podcastben és számos egyéb médiamegjelenése során is engedély nélkül használta a főtájépítész címet, ahol a kinevezése előtt szerepelt. Bardóczi azonban ennél is tovább ment, és már 2020 januárjában, a Főkert egyik Facebook-bejegyzésének leírásában is főtájépítésznek hívatta magát.