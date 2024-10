Bűnügyi gyanúsított ad tanácsokat Hegyvidéken?

A költségvetési csalás gyanújába keveredett Tordai Csaba is kaphatott megbízást a kutyapárti vezetésű Hegyvidéki Önkormányzatnál. A helyhatóság új SZMSZ-dokumentumát ugyanis információink szerint Karácsony Gergely főpolgármester jogi főtanácsadója lektorálta. A dokumentum szerzője ráadásul az a Balla Judit, akit korábban még a Demokratikus Koalíció (DK) delegált az önkormányzat zöldbiztottságába, majd Kovács Gergely (Magyar Kétfarkú Kutya Párt – MKKP) új polgármester kampányát is segítette.

A dokumentum szerzője az ex DK-ás delegált Balla Judit

Úgy tűnik, hogy Gyurcsány és Karácsony emberei azonnal megjelentek a városházán, ahogy a Kutyapárt átvette a hatalmat Hegyvidéken. Ez azért is különös, mert Kovács Gergely a kampányában végig azt a látszatot keltette: Gyurcsány Ferenccel és körével nem szövetkezik.

A Hegyvidéki Önkormányzat új SZMSZ-e tervezetének számítógépes adatai szerint a dokumentum megnevezésében „tcs” monogram szerepel, majd a szöveg korrektúrájában Tordai Csaba beszúrt megjegyzései láthatók, vagyis a csalás gyanújába keveredett főtanácsadó nyújthatott segítséget a szabályzat megalkotásához.

Tordai Csaba korrektúrázta Hegyvidék szmsz módosítását, amit a MKKP küldött be a testületnek

Mint arról korábban beszámoltunk, Tordai Csaba akkor került költségvetési csalás gyanújába, amikor Karácsony Gergely 99 Mozgalmánál gyanús pénzmozgások merültek fel. Informátorunk szerint a hivatalban az a hír járja, hogy a jegyzőt is Tordai delegálja majd a Hegyvidékre.

Úgy tűnik, Kovácsnak köszönhetően a Hegyvidék is a DK, Karácsony és Tordai fogságába esett.

Mindezt az értesülést erősíti az a napokban készült Telex-interjú, amelyben Kovács Gergely polgármester védelmébe vette Tordai Csabát. Kovács úgy fogalmazott: „Higgyék már el, hogy a Csaba az, aki a leginkább nem korrupt ebben az egész országban. Azért az nekem szürreális, hogy most pont őt kell b…szogatnia meg DK-soznia Magyar Péternek. Ha Tordai DK-s, akkor Magyar Péter mi? Fideszes?” Továbbá a Telex felvetette azt is, hogy

Tordai a Kutyapárttal is évek óta együtt dolgozik, amit az MKKP társelnöke nem cáfolt meg.

Kérdéseket tettünk fel a Hegyvidéki Önkormányzatnak is, hogy megtudjuk: kapott-e Tordai Csaba tanácsadói vagy bármilyen megbízást az önkormányzattól, de választ egyelőre nem kaptunk. Mint megírtuk, a napokban ismét házkutatást tartottak Tordainál, aki továbbra sem hajlandó kommentálni a 99 Mozgalom gyanús pénzügyeit. A főpolgármesteri hivatal pedig arról adott tájékoztatást, hogy

Tordai továbbra is Karácsony Gergely jogi főtanácsadójaként dolgozik.

Többek között költségvetési csalás gyanúja miatt van nyomozás a 99 Mozgalom gyanús pénzügyeivel összefüggésben, ezért tarthattak újra házkutatást Tordai Csaba ügyvédi irodájában.

Mint emlékezetes, a 99 Mozgalom Karácsony Gergely előválasztási kampányát volt hivatott kiszolgálni, a botrány pedig azt követően robbant ki, hogy feloldották a titkosítás alól a Nemzeti Információs Központ jelentését. Ebből az derült ki, hogy a mozgalom pénzügyeit intéző Perjés Gábor több alkalommal, készpénzben fizetett be több mint 500 millió forintnyi összeget, többek között euróban és fontban is. Az üggyel összefüggésben több házkutatást is tartottak már, mások mellett Perjés Gábornál és Tordai Csabánál is.

Karácsony első főpolgármesteri ciklusa alatt egyébként évente átlagosan 400 millió forint körüli összeget költött tanácsadói bérekre az adófizetők pénzéből, és ezek a kifizetések folyamatosan emelkedtek.

A tanácsadók és főtanácsadók száma változott az évek során: 2020-ban még ­37-en voltak, 2021-ben viszont már ­50-en, 2022-ben ­46-an, 2023-ban pedig 42-en. Havi bruttó bérük igen nagy szórást mutat: 150 ezer forinttól 1,35 millió forintig terjedt korábban, 2024-ben egyesek már ennél is többet kereshetnek. A tanácsadók bruttó átlagbére havi 670-800 ezer forintot tett ki a ciklus nagy részében, fizetésük 2020 után havonta 34-35 millió adófizetői forintba került.