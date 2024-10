Most a diák taníthatja a tanárt

A Barankovics István Alapítvány immár csaknem egy évtizede támogatja a párbeszédet a jövő generációival és az őket felkészítő tanárokkal – írta közleményében a KDNP.

A pedagógusok és diákok számára, október 1-jén meghirdetett pályázatok célja a jövő társadalmi és technológiai kihívásainak feltárása, illetve a fiatalok tudatos, felelős felnőtté válásának támogatása.

A jövő legyen veled! kreatív diákpályázat keretében általános iskolai és középiskolai diákok három fős csapatai, mentoraik vezetésével, kreatív munkákkal reflektálhatnak a jövő társadalmára, technológiai fejlődésére és erkölcsi kérdéseire. A pályázat központi témája az innováció, társadalmi fejlődés, technológiai haladás és a fenntarthatóság kérdései, különös tekintettel a fiatalok szerepére a jövő alakításában.

Az alapítvány pályázata nem csupán a versengésről szól, hanem lehetőség is arra, hogy a fiatalok elmélyüljenek a jövő kihívásaiban és saját gondolataikat, ötleteiket kreatív módon fejezzék ki. Emellett a diákok hasznos nyereményeket is nyerhetnek, a fődíj pedig a legjobb csapat és mentora számára egy brüsszeli utazás. De nem csak a tárgyi nyereményekért érdemes jelentkezni, a részvevő diákok releváns tapasztalatokat szerezhetnek a csapatmunkában és valós problémák megoldásában is.

A pályázók bármely általuk izgalmasnak és érdemesnek talált témakörben alkothatnak, ehhez segítségképpen megjelöltek tíz témakört:

Technológiai fejlődés

Tudomány és innováció

Egészségügy és orvostudomány

Pszichológia és mentális egészség

Üzleti és gazdasági trendek

Oktatás és tudás

Társadalmi kérdések

Filozófia és etika

Környezet és fenntarthatóság

Kiberbiztonság és adatvédelem

De természetesen más, egyedi, a pályázat kiírásához kapcsolódó ötletek és kérdések kidolgozását is elfogadják és értékelik.

Az alapítvány több pályázati formát is elfogad, melyek a videóesszé, a podcast, a prezentáció és a riport. A beküldött pályamunkákat a zsűri több szempont alapján értékeli. Fontos a pályázat tartalmi mélysége és relevanciája, a kreativitása és eredetisége, a technikai kivitelezése, a közönségre gyakorolt hatása, az üzenet közérthetősége, valamint az, hogy milyen innovációt mutat a műfajon belül.

Az Így tanítom pedagóguspályázat pedig arra hívja a felkészítő tanárokat, hogy dolgozzanak ki olyan óra- vagy projektterveket, oktatási programokat, amelyek segítik a diákokat felelősségteljes, empatikus és tudatos felnőtté válni.

Pályázni hét témakörben leadott óratervekkel, megvalósított, folyamatban lévő, vagy tervezett projektekkel, foglalkozásokkal, szakköri anyagokkal, vagy bármely a témához kapcsolódó iskolai programmal. A javasolt témakörök:

Történelmi vagy hétköznapi hősök, kiemelkedő személyiségek példája

Olyan emberek bemutatása, akik jelentős hatást gyakoroltak a világra

Az emberi méltóságért, társadalmi igazságosságért folytatott küzdelmek bemutatása

Cselekedj lokálisan: önkéntesség, szolidaritás, közösségi szolgálat, jótékonykodás. Olyan tevékenységek bemutatása, amelyek arra ösztönzik a diákokat, hogy aktívan részt vegyenek a társadalom jobbá tételében

A bátorság és kitartás példái: történetek olyan emberekről, akik nehézségekkel szembesültek, de végül célhoz értek

Dilemmák útvesztőjében: a kritikai gondolkodás és erkölcsi érzék fejlesztése

Az innováció hősei: történetek, amelyek bemutatják, hogyan használták az emberek a kreativitásukat és innovációjukat a problémák megoldására.

Pályázni az anyaországi és a határon túli általános- és középiskolai pedagógusok tudnak. A díjazás pedig pénzjutalom lesz, valamint a zsűri döntése alapján publikálási lehetőséget biztosítanak.