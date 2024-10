Fehér vitorla a pusztában – Képeken a nemsokára valósággá váló közlekedési múzeum

Az új Közlekedési Múzeum az innováció központja lesz, ami az egész jövő magyar iparát meghatározza. Debreceniként különösen büszke vagyok arra, hogy itt épül meg a Közlekedési Múzeum. Ez a város mindig is a haladás jelképe volt, és most a közlekedési múltunk és jövőnk is itt kap majd otthont