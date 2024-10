Ha húszéves lenne, egy új katonai helikopter lenne az álma az olimpiai ezüstérmes birkózónak

Bárdosi Sándor a sportpályafutása és a tartalékossága mellett jelenleg a saját nevével fémjelzett küzdősport-akadémiáján foglalkozik fiatalokkal, és a tévékamerák előtt kiváló séfként tevékenykedik – írja a Honvédelem.hu.

A kiváló élsportoló elmondta, hogy sosem akart híres lenni, de a bírói döntéssel elveszített olimpiai döntő óta viszont érthető módon ismerik.

Örülök, hogy így alakult, mert azóta mindig azzal foglalkozhattam, amit szeretek.

– mondta Bárdosi Sándor. Arról is beszélt, hogy jelenleg fiatalokkal foglalkozik a saját küzdősport-akadémiáján, ahol modern közelharcot oktat és máig beáll edzeni velük. A birkózó szerint az a legfontosabb, hogy aki hozzá jár, az meg tudja védeni magát, egészséges marad, megtanul esni és különböző fogásokat, amik egy életen keresztül ösztönösen beépülnek a mozgásába.

A hazai sport megkerülhetetlen alakja azt is elmondta, hogy figyeli a mai birkózást is és szurkol nekik, de azt is megjegyezte, hogy szerinte alapvető problémák vannak a sportágban. – Az emberek négyévente látnak birkózást, amikor a magyarok szerepelnek az olimpián, és nem értik a meglehetősen kacifántos szabályrendszert – mondta el véleményét az olimpiai ezüstérmes birkózó.

– Nagyon helyes a sporttudomány megjelenése, mert ez bizonyos mértékben segít felkészülni. Ugyanakkor egy küzdősportot elég nehéz mérni, mert speciális mozgásforma, ráadásul mozgó ellenféllel találkozol. Ezek a tényezők kiszámíthatatlanná teszik a küzdelmet, tehát nem elég csak adatokra támaszkodni, hanem kell felkészítő edző is, aki összességében és a meccs folyamatában látja a dolgokat – mondta a sport adatalapú fordulatáról.

Fotó: HM Zrínyi

Bárdosi Sándor a sorkatonai szolgálatára és a katonasághoz való kötődésére visszagondolva elmondta, hogy a katonai kötődése még korábban kezdődött, amikor édesapja 1984-ben levitte a Budapesti Honvéd Sportegyesületbe. Katonatisztektől tanult birkózni, a mestere például Hoffmann Géza alezredes volt. Ezután tizennyolc éves korában kellett bevonulnia az egyéves szolgálati időre. Nem volt szófogadó újonc, ezért sokat került büntetésbe, de fogdán egyszer sem volt. Aztán letette az esküt.

Én azért azt is tudtam, hogy ez szolgálatot jelent.

– mondta a sportoló. Hozzátette: rengeteg hasznos dolgot tanult akkor. Fegyelmet vittek és követeltek az életükbe, kezdve a ruhák rendben tartásától a tiszteletteljes kommunikációig.

Felelősséget kellett vállalnom a tetteimért és a kimondott szavakért is. Ezek máig értékes tapasztalatok

– emlékezett vissza.

Bárdosi Sándor azt is kijelentette, hogy a honvédelem iránti elköteleződése máig töretlen. A katonákat toborzó kampány jelmondatára (Szeretem, megvédem!) reflektálva elmondta:

Hogy szeretem, az egyértelmű, és ha ezért tennem kell, akkor azt is örömmel vállalom, bár nálam sokkal nagyobb szükség van a fiatalokra.

Az árvízzel kapcsolatban elmondta, hogy örömmel látta, hogy a védekezésnél több generáció dolgozott együtt, lenyűgözte a gyors munka. Így nem lesz gond azzal, hogy megvédjük szülőföldünket – tette hozzá.

Manapság egyre többen csatlakoznak a honvédség sportszázadához, erre reflektálva Bárdosi Sándor rámutatott, hogy ez más országokban nem újdonság, régóta divat, különösen a küzdősportolók között, hogy a honvédségben is szolgálnak. – Egyenruhában az a feladatuk, hogy közelharcra és önvédelemre képezzék az állományt. Egyébként én is ezt csinálom a saját akadémiámon – mondta.

Fotó: HM Zrínyi

Én egy teljesen megújult honvédséget látok ma. Új eszközök és új módszerek vannak.

– emelte ki. Hozzátette: elég körülnézni a Bálna Honvédelmi Központ családbarát kiállításán: Lynxek, Leopárdok, Gidránok, PzH lövegek, H145 helikopterek és még rengeteg új high-tech eszköz.

A felszerelésekkel kapcsolatban elmondta, hogy ő szeret vadászni, horgászni, lőni, terepjáróval sárban dagonyázni és minden természetes foglalkozást, kalandot. Ezekhez pedig a katonai felszerelések a legalkalmasabbak, kezdve a sátraktól a járművekig. Elmondása szerint egyedül a repülő járművekről nincs tapasztalata, viszont ha most lenne húszéves, biztosan egy új katonai helikopter lenne az álma.