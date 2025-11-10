Magyar Péter csak egy gyenge utánzat, mindenben másolja Orbán Viktort

A korábbi választások eredményét tekintve bizonyossá vált, hogy az ellenzéki pártok gyakorlata nem vezetett sikerre, ezért a Tisza Párt eltérő megközelítést alkalmaz a kampányidőszakban, a kormány stratégiájának átvételével, hasonló programok és kezdeményezések szervezésével igyekszik nagyobb népszerűségre szert tenni – derül ki a XXI. Század Intézet legújabb elemzéséből. Mint írták, a Tisza Párt feltűnése óta érzékelhető, hogy Magyar Péter nyíltan a kormánypárt politikai koreográfiáját és stratégiáját másolja, amire az októberi 23-i események is rávilágítottak.

Orbán Viktor beszédet mond október 23-án (Fotó: Ladóczki Balázs)

Az elemzésben kitértek arra is, hogy

a párt működésében külföldi példa is felfedezhető, amely leginkább az Európai Néppárt álláspontjának követésében nyilvánul meg.

Miután egyre többször tűnnek fel olyan gyakorlatok, amelyek a kormányoldalon már régóta bevett szokásnak számítanak, illetve külföldön látott mintázatok is megjelennek az ellenzéki oldalon, egyre szembetűnőbb, hogy a Tisza Párt mögött nincs önálló gondolat – olvasható az elemzésben.

Békemenetre háborús menet

Az elemzésben példaként említették az Orbán Viktor által meghirdetett október 23-i Békemenetet, amely után Magyar Péter is meghirdette a Tisza Párt menetét, amely nyíltan a Békemenet mintájára hívta utcára saját választói táborát. Magyar Péter háborús menete bár definiálta, hogy a kormány ellen mozgósít,

nem rendelkezett olyan tartalmi töltettel, amellyel a kormányváltás fogalma, illetve annak vágya meghaladható lenne, sőt amellyel az ellenzéki oldalon gyakran emlegetett rendszerváltás elérhető lenne.

Békemenet október 23-án (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Valós mondanivaló hiányában a menet célja a kormányváltás szándékára korlátozódott, ennek megfelelően az ellenzéki hangulatot jól reprezentálták a kormányellenes alpári bekiabálások, megszólalások. Miközben a Békemenetre rengetegen érkeztek vidéki településekről, a Tisza Párt kevésbé sikeresen tudta megszólítani a fővároson kívül élőket.

Kötcsére is elment Magyar Péter

Az elemzésben felidézték, a Tisza Párt vezetője a szeptemberi kötcsei találkozóra is hasonló módon reagált, amikor programot szervezett ugyanarra a településre, ahol a miniszterelnök is beszédet tartott, ami az önálló program felmutatása helyett ismételten a puszta konfliktusgenerálást szolgálta. Egyértelműen látszik, hogy Magyar Péter a kormánypárt politikai eszközeit igyekszik használni saját pártja számára.