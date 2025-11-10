XXI Század IntézetminiszterelnökEurópai NéppártTisza PártTisza SzigetekOrbán ViktorkormánypártMagyar Péter

Magyar Péter csak egy gyenge utánzat, mindenben másolja Orbán Viktort

Mennyire lehet sikeres az évtizedek óta működő fideszes, illetve kormánypárti stratégia ellenzéki köntösbe öltöztetése? Ezt vizsgálja a XXI. Század Intézet, melynek elemzése szerint Magyar Péter és a Tisza Párt feltűnése óta érzékelhető, hogy az ellenzéki kihívó nyíltan a kormánypárt politikai koreográfiáját és stratégiáját másolja, amire számtalan példa volt már az elmúlt időszakban.

2025. 11. 10. 11:27
A korábbi választások eredményét tekintve bizonyossá vált, hogy az ellenzéki pártok gyakorlata nem vezetett sikerre, ezért a Tisza Párt eltérő megközelítést alkalmaz a kampányidőszakban, a kormány stratégiájának átvételével, hasonló programok és kezdeményezések szervezésével igyekszik nagyobb népszerűségre szert tenni – derül ki a XXI. Század Intézet legújabb elemzéséből. Mint írták, a Tisza Párt feltűnése óta érzékelhető, hogy Magyar Péter nyíltan a kormánypárt politikai koreográfiáját és stratégiáját másolja, amire az októberi 23-i események is rávilágítottak.

20251023 Budapest A Békemenet a Kossuth téren, ahol a brüsszeli háborús politika elutasítását és Magyarország szuverenitásának megőrzését hangsúlyozta Orbán Viktor. Fotó: Ladóczki Balázs (LB) MW
Orbán Viktor beszédet mond október 23-án (Fotó: Ladóczki Balázs)

Az elemzésben kitértek arra is, hogy

a párt működésében külföldi példa is felfedezhető, amely leginkább az Európai Néppárt álláspontjának követésében nyilvánul meg.

Miután egyre többször tűnnek fel olyan gyakorlatok, amelyek a kormányoldalon már régóta bevett szokásnak számítanak, illetve külföldön látott mintázatok is megjelennek az ellenzéki oldalon, egyre szembetűnőbb, hogy a Tisza Párt mögött nincs önálló gondolat – olvasható az elemzésben.

 

Békemenetre háborús menet

Az elemzésben példaként említették az Orbán Viktor által meghirdetett október 23-i Békemenetet, amely után Magyar Péter is meghirdette a Tisza Párt menetét, amely nyíltan a Békemenet mintájára hívta utcára saját választói táborát. Magyar Péter háborús menete bár definiálta, hogy a kormány ellen mozgósít,

nem rendelkezett olyan tartalmi töltettel, amellyel a kormányváltás fogalma, illetve annak vágya meghaladható lenne, sőt amellyel az ellenzéki oldalon gyakran emlegetett rendszerváltás elérhető lenne.

A drónnal készült képen a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Margit hídon 2025. október 23-án. MTI/Czeglédi Zsolt
Békemenet október 23-án (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Valós mondanivaló hiányában a menet célja a kormányváltás szándékára korlátozódott, ennek megfelelően az ellenzéki hangulatot jól reprezentálták a kormányellenes alpári bekiabálások, megszólalások. Miközben a Békemenetre rengetegen érkeztek vidéki településekről, a Tisza Párt kevésbé sikeresen tudta megszólítani a fővároson kívül élőket.

 

Kötcsére is elment Magyar Péter

Az elemzésben felidézték, a Tisza Párt vezetője a szeptemberi kötcsei találkozóra is hasonló módon reagált, amikor programot szervezett ugyanarra a településre, ahol a miniszterelnök is beszédet tartott, ami az önálló program felmutatása helyett ismételten a puszta konfliktusgenerálást szolgálta. Egyértelműen látszik, hogy Magyar Péter a kormánypárt politikai eszközeit igyekszik használni saját pártja számára.

A jobboldal a személyes találkozók mellett az online térben is mozgósításba kezdett a jelenleg több mint kilencvenezres taglétszámmal rendelkező digitális polgári körök koncepciójának keretében, amely erősíti a kormánnyal szimpatizáló emberek közösségét. Az első országos találkozón több mint tízezer ember vett részt, amely jól szemlélteti a program sikerességét.

 

Magyar Péter a miniszterelnök után fut

Az elemzésben rámutatnak arra is, hogy amikor Orbán Viktor a Békemenetet követően meghirdette a digitális polgári körök országjárását, amelynek keretében a miniszterelnök több helyszínre is ellátogat majd,

Magyar Péter bejelentette, hogy ugyanabban az időben és ugyanazokon a meghirdetett helyszíneken a Tisza Párt is rendezvényt fog tartani.

Az elmúlt hónapokban is volt példa hasonló menetrendkövetésre, hiszen míg a kormánypárti politikusok az országjárás kapcsán tartottak különböző rendezvényeket, addig Magyar Péter ezzel párhuzamosan „80 nap alatt Magyarország körül” című projektjének keretében járta az országot – emlékeztettek.

 

Polgári körökre Tisza-szigetek

A XXI. Század Intézet szerint politikai kopírozásnak vehetjük azt a példát is, hogy

a Tisza Párt által életre hívott Tisza-szigetek koncepciója – amely a pártot támogatók lokális szerveződéseként működik – a Fidesz 2002-es polgári körök ötletéhez nyúlik vissza, így ebben az esetben sem beszélhetünk önálló kezdeményezésről.

A polgári körök koncepciója az aktuális választást éppen elveszítő Fidesz mozgósító akciója volt, amellyel a társadalmi bázist igyekezett megszervezni az ellenzéki szerepbe került párt. A Fidesszel szimpatizálók ezáltal támogatták a párt céljait és érdekeit a hatalomra kerülő baloldali kormánnyal szemben, vagyis valós tartalmi mondanivalóval bíró szerveződés jött létre, amelynek napjainkban a digitális világban van nagy relevanciája.

A Tisza-szigetek működése viszont felszínesebb, névlegesen működő, de valódi háttértartalommal nem rendelkező szerveződés, amely nehézségekbe ütközik a nem megfelelő szervezésnek, koordinációnak, stílusnak, kommunikációnak és egyéni sérelmeknek köszönhetően, ebből adódóan

több Tisza-sziget is felbomlott az utóbbi időszakban.

Az ehhez kapcsolódó alkalmazásból kiszivárgott adatok alapján pedig elmondható, hogy a Tisza-szigetek koncepciója alapvetően a választókról való adatgyűjtést, és nem a közösségépítést szolgálja.

 

A nemzeti konzultációt is koppintották

A Tisza Párt továbbá átvette és saját kampányában is felhasználta a kormány által másfél évtizede sikeresen alkalmazott kapcsolatteremtési eszközként működő nemzeti konzultációt, amely a társadalom véleményének kinyilvánítására szolgáló platformként működik és az aktuálisan napirenden lévő téma megvitatására nyújt lehetőséget az állampolgárok számára. A társadalmi egyeztetésre való fogékonyság megmutatkozik abban, hogy

a nemzeti konzultációban részt vevők száma a legtöbb esetben meghaladta az egymillió főt, sőt a Soros-tervvel és legutóbb az Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatos kérdőívet jóval több mint kétmillióan küldték vissza.

Eltérő elnevezéssel, de hasonló tartalommal indította útjára a Tisza Párt a Nemzet Hangja nevű kezdeményezést, amely a kormányhoz hasonló módon igyekszik megvitatni a szavazókkal az aktuális kérdéseket és egyúttal útmutatást is kérni tőlük. Emlékezetes módon legutóbb ennek az lett az eredménye, hogy a tiszás konzultáción részt vevők többsége támogatta Ukrajna uniós csatlakozását.

President of the centre-right European People's Party (EPP) Manfred Weber (L) shakes hands with leader of Hungarian Tisza party and former government member turned opposition leader Peter Magyar during a meeting on top of a Budapest's hotel in Hungary on June 14, 2024. Weber arrived to Budapest about the accession of the seven elected members of the European Parliament of the Tisza party. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Magyar Péter elkötelezte magát a néppártnak

Az elemzés kitért arra is, hogy

a Tisza Párt csatlakozása a Manfred Weber vezette Európai Néppárthoz egyértelmű jelzés politikai orientációjuk tekintetében, cserébe viszont az európai uniós vezetők támogatására is számíthat a kormányváltásra irányuló törekvéseiben Magyar Péter, mivel az uniós elit érdekében áll, hogy a globalista álláspont belpolitikai vonatkozásban is érvényre jusson.

Manfred Weber az Európai Néppárt valenciai kongresszusán arról számolt be, hogy reményei szerint Magyar Péter leváltja Orbán Viktort és a pártcsalád új arcaként működik majd Magyarországon. Magyar Péter a korábban említett Nemzet Hangja nevű platformon is Ukrajna csatlakozására buzdította követőit, ezzel kifejezve véleményét, amely egybevág az Európai Néppárt álláspontjával.

A XXI. Század Intézet elemzése rámutat, az elmúlt tizenöt év gyakorlatából levonható az a következtetés, hogy a kormány működése követi az egyetlen sikeres stratégiát, amely nemzeti egységben gondolkozik, sikeresen mozgósítja és szervezi saját szavazótáborát és kikéri a magyarok véleményét a legfontosabb ügyekben. Ez felhatalmazást ad a kormány számára, erősíti a társadalommal folytatott párbeszédet, amely biztosítja a hatékony kormányzást és a sikeres közösségszervezést.

A Tisza Párt ennek másolásával igyekszik a működőképes stratégiát átültetni saját ellenzéki megmozdulásaiba, és alkalomadtán ígéretlicitálással meghaladni a kormány intézkedéseit.

Hozzátették, az utóbbi években világossá vált, hogy az ellenzéki oldal törekvései nem vezettek eredményre, köszönhetően a megszólítás hiányának, a mozgósítással és a közösség szervezésével kapcsolatos nehézségeknek, a nemzet helyett az országon kívüli hatalmak felé való orientálódásnak, valamint az egymástól eltérő ideológiát képviselő pártok összefogásának.

Látható azonban, hogy miközben a Tisza Párt a kormány stratégiáját igyekszik másolni, nem képes és nem is szándékozik levetkőzni az óellenzéktől örökölt szokásgyakorlatot, továbbá szembe kell néznie olyan problémákkal, amelyek a párt szervezetlenségével, strukturálatlanságával, a tapasztalt politikusok és az egyértelmű állásfoglalás, illetve program hiányával, valamint a helyi szervezeteinek gyengeségével függnek össze – állapította meg a XXI. Század Intézet.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)

               
       
       
       

