Hamarosan kiderül, hol a legjobb dolgozni Magyarországon

„Hiszem, hogy a társadalmi felelősségvállalás nem ott kezdődik, hogy a cégvezetők óvodai kerítéseket festegetnek, hanem felelősséget vállalnak a dolgozóikért. Ma egy cég társadalmi felelősségvállalásának a munkavállalói egészségkultúrán kell alapulnia, hiszen az egészséges életmódra nevelés össztársadalmi érdek” – véli Mihalik Zsuzsa, a beneFit Díj alapítója.

A pályázatot harmadik éve hirdetik meg: a díjjal azokat a cégeket szeretnék elismerni, amelyeknek fontos a vállalati egészségkultúra.

A díjjal nem titkolt szándékunk a példamutatás, fontosnak tartjuk, hogy a hazai vezetők belássák, a vállalati gondoskodással kisebb lehet a fluktuáció, a kiégés, és a cég hatékonysága is jelentősen növekedne

– részletezte az elismerés létrehozója, aki az All You Can Move vezetőjeként több mint 1300 céggel van kapcsolatban, így jól ismeri a vállalatok problémáit.

„A munkánk során elsősorban HR-esekkel illetve vállalatvezetőkkel találkozunk, így nap mint nap szembesülünk a problémáikkal is. A legnagyobb kihívás ma egy munkáltató szervezet számára a tehetséges munkaerő megszerzése és persze a megtartása, illetve Magyarországon tartása” – jelezte, hozzátéve, hogy

meglátása szerint az elmúlt időszakban egyre nehezebb helyzetbe kerültek a munkáltatók mind a toborzás, mind a dolgozók megtartása terén, ugyanis az alkalmazottak már nem csak fizetés alapján választanak munkahelyet.

„Mivel életünk során átlagosan 10 ezer napot töltünk a munkahelyünkön, egyáltalán nem mindegy, hogy ebben a 80 ezer órában hogyan is érezzük magunkat, mennyire vagyunk elkötelezettek a munkáltatónk iránt, mennyire vagyunk kreatívak, hiszen csak akkor tudunk kreatívak lenni, ha egyben felszabadultak is vagyunk. Az, hogy mennyire szeretjük a munkánkat, függ a munkahelyi légkörtől és a vezetői attitűdtől is – húzta alá, kiemelve, hogy szerencsére egyre több cégvezető látja be:

a vállalati gondoskodás megtérül.

Boldog munkavállaló, kevesebb hiányzás?

„Az elmúlt években számtalan megoldással, ötlettel találkoztunk, amelyek igyekeznek élménnyé tenni a munkahelyen töltött időt, és érdemesnek láttuk ezeket a kreatív ösztönzőket szélesebb körben bemutatni, és egyben elismerni azokat a gondoskodó munkáltatókat, akik komplex egészség-, illetve úgynevezett jólét programmal járulnak hozzá kollégáik fizikai és mentális jóllétéhez. Így született meg a benefitPrize díj” – idézte fel a cégvezető.

Mihalik Zsuzsa arra is kitért, a cégek munkaerőpiaci helyzetéről minden évben készítenek egy felmérést is, amelyből kiderült, a munkavállalók továbbra sem az anyagiakat tartják a legfontosabbnak.

„Idén rekordszámú, több mint 5300 kitöltés érkezett, ebből is látszik, hogy a téma igen aktuális. Az egyik legmeghatározóbb eredmény, hogy a kitöltők több mint 50 százaléka váltana munkahelyet, ha a másik munkáltatónál szélesebb körűek az egészséggel kapcsolatos vállalati juttatások. A Z generáció tagjainál ez a szám még magasabb, 61 százalék” – ismertette a felmérés eredményeit.

Mihalik Zsuzsa és György László kormánybiztos a tavalyi beneFit Prize díjátadó gálán Forrás: Facebook

A díj alapítója szerint tudomásul kell venni, hogy ma már a legfontosabb megtartó erő a törődés és a gondoskodás, a kollégákat a leginkább a vállalati egészségprogramokkal tudják bevonzani és megtartani is a cégek.

„Nem csak a kollégák megtartása miatt érdemes befektetni a vállalati egészségprogramokba, a kutatások azt is egyértelműen bebizonyították, hogy az egészségfókuszú cégeknél a munkavállalók kétszer jobban teljesítenek, valamint átlagosan három nappal kevesebb a hiányzások száma is” – hívta fel a figyelmet.

De mi számít vállalati egészségprogramnak, és milyen módon törekednek a cégek arra, hogy a munkavállalóik valóban jól érezzék magukat?

„Az egészséges étkezési lehetőségek, a különböző biztosítások, szűrőcsomagok, a mentál-wellness szolgáltatások, mint a coach vagy a pszichológus, de fontos elem lehet az is, hogy van-e lehetősége a munkavállalónak a munkahelyen egy kicsit relaxálni, kifújni a fáradt gőzt, hogyan támogatja például a munkáltató a munka-magánélet egyensúlyát, vannak-e családbarát kezdeményezések, amelyek megkönnyítik az édesanyák, édesapák vagy épp a nagyszülők életét? Miképpen támogatja a cég a rendszeres és változatos sportot, részt vesznek-e sporteseményeken, biztosít esetleg sportbérletet a kollégák számára?

– részletezte Mihalik Zsuzsa, aki szerint fontos kérdés az is, hogy valóban gondot fordítanak-e az egészséges munkakörnyezet megteremtésére a cégek, valóban biztosítják-e a fejlődési lehetőségeket vagy az edukációs programokat?

„A díjra október 20-ig pályázhatnak a cégek, idén a kórházak, iskolák, alapítványok, és minisztériumok mellett az államigazgatási, közigazgatási, nonprofit szervezetek is versenybe szállhatnak az elismerésért. Az idei nevezési díjak teljes összegét a Semmelweis Egyetem Gyermekklinikájának ajánljuk fel – jelezte Mihalik Zsuzsa.