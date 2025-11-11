Rendkívüli

Nyomoz a rendőrség a Tisza Párt adatszivárgási botránya ügyében

Rétvári BencerendszerHorvátországsorkötelezettség

Rétvári Bence: Akkor tudja Magyarország elkerülni a háborút, ha az emberek kiállnak a kormány mellett

A sorkatonaság visszatérése Nyugat- és Észak-Európában már tény, a skandináv mintát követő sorsolásos rendszer pedig veszélyes precedenst teremt — különösen, ha olyanok találják vonzónak a háborús profitot, mint Ruszin-Szendi Romulusz. Az államtitkár arra szólította fel a magyarokat, ne hagyják, hogy mások döntsenek a fiatalok sorsáról.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 15:13
A Bundeswehr katonái az ünnepélyes eskütételen (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP)
„A sorkatonaság hihetetlenül előretört Észak-Európában, Nyugat-Európában sok helyen. Több országban, a Baltikumtól Horvátországig már jogszabályokat fogadtak el erről, és a skandináv északi mintát követnék, sorsolással döntik el a sorkötelezettséget” – közölte Rétvári Bence egy Facebook-videójában.

Kiemelte, hogy a skandináv modellekben a besorozás gyakran sorsoláson alapul: 

Valaki bemegy a sorozóirodára, és kisorsolják, hogy akkor ő most tényleg be lesz sorozva vagy sem. Van olyan ország, ahol nők besorozásáról is elfogadnak új jogszabályokat

– mondta az államtitkár, hozzátéve: ez a gyakorlat alapvetően megváltoztatja azt a viszonyt, ahogyan a társadalom a katonai szolgálat kérdéséhez viszonyul.

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára felidézte a fegyver- és háborúmániás Ruszin-Szendi Romulusz kijelentéseit, aki nyíltan emlegette a háborús gazdasági haszon lehetőségeit. Rétvári idézte szavait, miszerint ilyenkor kell a tőkét megmozgatni, mert ebből nagyon nagy profitra lehet szert tenni. Az államtitkár ennek kapcsán megjegyezte: – Emberek halnak meg, hozzáteszem, de ő csak a profitot látja.

Rétvári a háborús logika személyes következményeire is felhívta a figyelmet: 

– Ez minden családot érint, mert minden családban van egy fiatal férfi, egy fiatal fiú. Ebbe az irányba akarnánk menni?

— tette fel a költői kérdést. Szerinte nem tűrhető el, hogy valaki majd eldönti helyettünk, ki vonható be és ki nem.

– Tudatosítani kell az emberekben, hogy Magyarország csak akkor tudja elkerülni a háborút, ha az emberek kiállnak a kormány mellett – zárta a mondandóját Rétvári Bence.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)


