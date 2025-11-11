Rétvári Bence: Akkor tudja Magyarország elkerülni a háborút, ha az emberek kiállnak a kormány mellett

„A sorkatonaság hihetetlenül előretört Észak-Európában, Nyugat-Európában sok helyen. Több országban, a Baltikumtól Horvátországig már jogszabályokat fogadtak el erről, és a skandináv északi mintát követnék, sorsolással döntik el a sorkötelezettséget” – közölte Rétvári Bence egy Facebook-videójában.

Kiemelte, hogy a skandináv modellekben a besorozás gyakran sorsoláson alapul:

Valaki bemegy a sorozóirodára, és kisorsolják, hogy akkor ő most tényleg be lesz sorozva vagy sem. Van olyan ország, ahol nők besorozásáról is elfogadnak új jogszabályokat

– mondta az államtitkár, hozzátéve: ez a gyakorlat alapvetően megváltoztatja azt a viszonyt, ahogyan a társadalom a katonai szolgálat kérdéséhez viszonyul.

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára felidézte a fegyver- és háborúmániás Ruszin-Szendi Romulusz kijelentéseit, aki nyíltan emlegette a háborús gazdasági haszon lehetőségeit. Rétvári idézte szavait, miszerint ilyenkor kell a tőkét megmozgatni, mert ebből nagyon nagy profitra lehet szert tenni. Az államtitkár ennek kapcsán megjegyezte: – Emberek halnak meg, hozzáteszem, de ő csak a profitot látja.

Rétvári a háborús logika személyes következményeire is felhívta a figyelmet:

– Ez minden családot érint, mert minden családban van egy fiatal férfi, egy fiatal fiú. Ebbe az irányba akarnánk menni?

— tette fel a költői kérdést. Szerinte nem tűrhető el, hogy valaki majd eldönti helyettünk, ki vonható be és ki nem.

– Tudatosítani kell az emberekben, hogy Magyarország csak akkor tudja elkerülni a háborút, ha az emberek kiállnak a kormány mellett – zárta a mondandóját Rétvári Bence.

