Szentkirályi Alexandra: Tiltakozzunk a sorkatonaság ellen! + videó

– A németek még szinte be sem jelentették a sorkatonaságot, máris szigorítanának rajta. A német vezérkari főnök szerint mindenkit meg kéne vizsgálni, kibúvó senkinek sincs. A német Ruszin-Szendi mindenkit orvosi vizsgálat alá vetne, hogy bárkit bármikor be lehessen rántani – közölte Szentkirályi Alexandra Facebook-videójában.

– Hogyha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal – idézte a német vezetők szavait, majd hozzátette: mindezt akkor, amikor Ukrajnában négy magyar egyetemistát rabolnak el katonának, Lengyelországban és Horvátországban is sorkatonaságot vezetnek be. Ide vezet a háborúpárti politika. Szentkirályi hangsúlyozta: Magyarországon más az irány.

„Amíg Magyarországnak háborúellenes kormánya van, addig a magyar fiatalok biztonságban vannak”– zárta videóját Szentkirályi Alexandra.

Mint arról lapunkban beszámoltunk, a Fidelitas aláírásgyűjtést indított a sorkatonaság ellen. A petíciót itt lehet aláírni.

Borítókép: A Bundeswehr katonái az ünnepélyes eskütételen (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP)