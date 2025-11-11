A német baloldal politikai ostobasággal vádolja Steinmeiert

Wagenknecht szerint azonban ez a hozzáállás nem erősíti, hanem gyengíti a demokráciát, és hozzájárult ahhoz, hogy az AfD egyre nagyobb társadalmi támogatottságot szerezzen.

Ez a fajta politikai kordon semmilyen formában nem teszi jobbá Németországot. Ellenkezőleg: minden elzárkózással csak tovább növelik az AfD népszerűségét – ezt még a szövetségi elnöknek is be kellene látnia

– mondta a BSW vezetője.

Wagenknecht hangsúlyozta, hogy pártja és az AfD között jelentős politikai különbségek vannak, de elutasítja azt a taktikai színjátékot, amelynek célja pusztán egy legitim parlamenti párt elszigetelése.

Idióta politika az összefogás az AfD kizárására

A politikus a közelgő keletnémet tartományi választásokra (Mecklenburg–Elő-Pomeránia és Szász-Anhalt) utalva kijelentette: pártja nem támogatja az úgynevezett „mindenki az AfD ellen” koalíciókat, amelyekben nincsenek közös politikai célok, csupán az AfD hatalomból való kiszorítása köti össze a szereplőket.

Ez egy idióta politika, ebben nem veszünk részt

– fogalmazott Wagenknecht egy tévéműsorban.

Hozzátette, a BSW nem kíván sem az AfD-vel, sem a régi pártokkal koalíciót kötni, ugyanakkor új megoldási javaslatot vázolt fel: szerinte szakértői kormányokra lenne szükség, amelyekben nem pártok, hanem elismert szakemberek kapnának miniszteri posztokat, és a parlament eseti alapon, ügyenként szavazna a javaslatokról.

A baloldal párbeszédet sürget az AfD-vel

Sahra Wagenknecht szerint a demokrácia alapelve, hogy a pártoknak beszélniük kell egymással, még akkor is, ha politikailag nem értenek egyet.

Az a hisztéria, hogy ha valaki szóba áll egy AfD-s politikussal, akkor máris a hatalomátvétel réme kísért – ez teljesen abszurd, és csak az AfD-t erősíti

– mondta.