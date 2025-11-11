A baloldal más úton járna, Wagenknecht a szövetségi elnök szavait „politikai ostobaságnak” nevezte, írja a Junge Freiheit.
A német baloldal politikai ostobasággal vádolja Steinmeiert
Sahra Wagenknecht, a Baloldali Szövetség vezetője élesen bírálta Frank-Walter Steinmeier német szövetségi elnököt, aki a minapi beszédében nyíltan támadta a jobboldali Alternatíva Németországért pártot, sőt betiltással és politikai kirekesztéssel fenyegetett.
Ez nem hatalommal való visszaélés, ez egyszerűen politikai butaság. Sajnálom, de muszáj kimondani
– fogalmazott a politikus.
A tűzfal az AfD ellen visszafelé sül el
Steinmeier beszédében a német demokrácia védelmére hivatkozva arra szólította fel a pártokat, hogy ne működjenek együtt a demokráciát megvetőkkel – utalva az AfD-re.
Wagenknecht szerint azonban ez a hozzáállás nem erősíti, hanem gyengíti a demokráciát, és hozzájárult ahhoz, hogy az AfD egyre nagyobb társadalmi támogatottságot szerezzen.
Ez a fajta politikai kordon semmilyen formában nem teszi jobbá Németországot. Ellenkezőleg: minden elzárkózással csak tovább növelik az AfD népszerűségét – ezt még a szövetségi elnöknek is be kellene látnia
– mondta a BSW vezetője.
Wagenknecht hangsúlyozta, hogy pártja és az AfD között jelentős politikai különbségek vannak, de elutasítja azt a taktikai színjátékot, amelynek célja pusztán egy legitim parlamenti párt elszigetelése.
Idióta politika az összefogás az AfD kizárására
A politikus a közelgő keletnémet tartományi választásokra (Mecklenburg–Elő-Pomeránia és Szász-Anhalt) utalva kijelentette: pártja nem támogatja az úgynevezett „mindenki az AfD ellen” koalíciókat, amelyekben nincsenek közös politikai célok, csupán az AfD hatalomból való kiszorítása köti össze a szereplőket.
Ez egy idióta politika, ebben nem veszünk részt
– fogalmazott Wagenknecht egy tévéműsorban.
Hozzátette, a BSW nem kíván sem az AfD-vel, sem a régi pártokkal koalíciót kötni, ugyanakkor új megoldási javaslatot vázolt fel: szerinte szakértői kormányokra lenne szükség, amelyekben nem pártok, hanem elismert szakemberek kapnának miniszteri posztokat, és a parlament eseti alapon, ügyenként szavazna a javaslatokról.
A baloldal párbeszédet sürget az AfD-vel
Sahra Wagenknecht szerint a demokrácia alapelve, hogy a pártoknak beszélniük kell egymással, még akkor is, ha politikailag nem értenek egyet.
Az a hisztéria, hogy ha valaki szóba áll egy AfD-s politikussal, akkor máris a hatalomátvétel réme kísért – ez teljesen abszurd, és csak az AfD-t erősíti
– mondta.
Borítókép: Sahra Wagenknecht, a BSW szövetségi elnöke (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Michael Kappeler)
Videón, ahogy egy kétségbeesett odesszai asszony könyörög egy mozgósításra hurcolt férfiért
Újabb felvétel terjed a közösségi médiában.
Miért ideges Brüsszel és a Tisza Párt a magyar védőpajzs miatt?
„Mi nem fogjuk hagyni, hogy spekulánsok segítségével lerontsák a magyar családok életszínvonalát.”
Orbán Viktor nevétől zeng az amerikai sajtó
Eljött a magyar–amerikai kapcsolatok aranykora.
Kérdéseket küldtünk Brüsszelnek a kárpátaljai jogsértések ügyében
Ukrajna lábbal tiporja a hallgatók jogait.
