Rendkívüli

Nyomoz a rendőrség a Tisza Párt adatszivárgási botránya ügyében

baloldalWagenknechtbswpolitikaafdelnök

A német baloldal politikai ostobasággal vádolja Steinmeiert

Sahra Wagenknecht, a Baloldali Szövetség vezetője élesen bírálta Frank-Walter Steinmeier német szövetségi elnököt, aki a minapi beszédében nyíltan támadta a jobboldali Alternatíva Németországért pártot, sőt betiltással és politikai kirekesztéssel fenyegetett.

Szabó István
Forrás: Junge Freiheit2025. 11. 11. 15:06
Sahra Wagenknecht, a BSW szövetségi elnöke Fotó: Michael Kappeler Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A baloldal más úton járna, Wagenknecht a szövetségi elnök szavait „politikai ostobaságnak” nevezte, írja a Junge Freiheit.

baloldal
Sahra Wagenknecht, a BSW szövetségi elnöke egy sajtótájékoztatón. Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Michael Kappeler

Ez nem hatalommal való visszaélés, ez egyszerűen politikai butaság. Sajnálom, de muszáj kimondani

– fogalmazott a politikus.

 

A tűzfal az AfD ellen visszafelé sül el

Steinmeier beszédében a német demokrácia védelmére hivatkozva arra szólította fel a pártokat, hogy ne működjenek együtt a demokráciát megvetőkkel – utalva az AfD-re. 

German President Frank-Walter Steinmeier gives a speech on current dangers to democracy, on the anniversary of the fall of the Berlin Wall in 1989, the Nazi's anti-Jewish pogrom of 1938 and the proclamation of the post-World War I republic in 1918, at the German President's Bellevue Palace in Berlin, Germany, on November 9, 2025. (Photo by Maryam Majd / POOL / AFP)
Frank-Walter Steinmeier német elnök beszédet mond a demokráciára leselkedő jelenlegi veszélyekről. Fotó: AFP/Maryam Majd

Wagenknecht szerint azonban ez a hozzáállás nem erősíti, hanem gyengíti a demokráciát, és hozzájárult ahhoz, hogy az AfD egyre nagyobb társadalmi támogatottságot szerezzen.

Ez a fajta politikai kordon semmilyen formában nem teszi jobbá Németországot. Ellenkezőleg: minden elzárkózással csak tovább növelik az AfD népszerűségét – ezt még a szövetségi elnöknek is be kellene látnia

– mondta a BSW vezetője.

Wagenknecht hangsúlyozta, hogy pártja és az AfD között jelentős politikai különbségek vannak, de elutasítja azt a taktikai színjátékot, amelynek célja pusztán egy legitim parlamenti párt elszigetelése.

 

Idióta politika az összefogás az AfD kizárására

A politikus a közelgő keletnémet tartományi választásokra (Mecklenburg–Elő-Pomeránia és Szász-Anhalt) utalva kijelentette: pártja nem támogatja az úgynevezett „mindenki az AfD ellen” koalíciókat, amelyekben nincsenek közös politikai célok, csupán az AfD hatalomból való kiszorítása köti össze a szereplőket.

Ez egy idióta politika, ebben nem veszünk részt

– fogalmazott Wagenknecht egy tévéműsorban.

Hozzátette, a BSW nem kíván sem az AfD-vel, sem a régi pártokkal koalíciót kötni, ugyanakkor új megoldási javaslatot vázolt fel: szerinte szakértői kormányokra lenne szükség, amelyekben nem pártok, hanem elismert szakemberek kapnának miniszteri posztokat, és a parlament eseti alapon, ügyenként szavazna a javaslatokról.

 

A baloldal párbeszédet sürget az AfD-vel

Sahra Wagenknecht szerint a demokrácia alapelve, hogy a pártoknak beszélniük kell egymással, még akkor is, ha politikailag nem értenek egyet.

Az a hisztéria, hogy ha valaki szóba áll egy AfD-s politikussal, akkor máris a hatalomátvétel réme kísért – ez teljesen abszurd, és csak az AfD-t erősíti

– mondta.

 

Borítókép: Sahra Wagenknecht, a BSW szövetségi elnöke (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Michael Kappeler) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekegyház

Négy férfi „házasságának” megáldása

Bayer Zsolt avatarja

Dr. Fabiny Tamás, Kondor Péter, Szemerei János evangélikus püspök urak figyelmébe.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu