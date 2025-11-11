Brüsszel azon siránkozik, hogy a magyar emberek továbbra is olcsón fűthetnek + videó

Magyar Péter, Volodimir Zelenszkij és az Európai Bizottság közösen támadja hazánk szuverenitását – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra. Fotó: MTI/Illyés Tibor

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője rámutatott: az említett társaság célja, hogy Magyarország leváljon az olcsó energiáról, ami brutálisan megdrágítaná a magyar családok számláit.

Mint ahogyan arról lapunk is beszámolt, Brüsszel azonnali vizsgálatot rendelt el hazánk ellen, hogy megtudja: Magyarország milyen megállapodást kötött az Egyesült Államokkal. Az Európai Bizottság láthatóan aggódik amiatt, hogy Magyarország megállapodott az Egyesült Államokkal, miután Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök Washingtonban tárgyalt.

A frakcióvezető rámutatott: Brüsszel és eltartottjai nem tudják elfogadni Orbán Viktor washingtoni sikerét.

Könnyes szemekkel siránkoznak, mert a magyar emberek továbbra is olcsón fűthetnek

– hangoztatta, majd hozzátette: már nyíltan fenyegetik Magyarország energiaellátását, és veszélyeztetik a rezsicsökkentést. – A háborús hálózat minden nap azon dolgozik, hogy bábkormányt ültessen a nyakunkba. Na, ez az, amiről még hallani sem szeretnénk! – mondta.