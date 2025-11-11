Rendkívüli

Orbán Viktor: Amíg ott Trump az elnök, és én vagyok a miniszterelnök itt, addig marad a rezsicsökkentést szavatoló megállapodás – Kövesse nálunk élőben!

Szentkirályi AlexandraBrüsszelTisza Párt

Brüsszel azon siránkozik, hogy a magyar emberek továbbra is olcsón fűthetnek + videó

Brüsszel leválasztaná hazánkat az olcsó energiáról, és brutálisan megdrágítaná a magyar családok számláit – erről beszélt egy Facebook-videójában Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője hangsúlyozta: már nyíltan fenyegetik Magyarország energiaellátását és veszélyeztetik a rezsicsökkentést.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 15:24
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyar Péter, Volodimir Zelenszkij és az Európai Bizottság közösen támadja hazánk szuverenitását – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában Szentkirályi Alexandra. 

Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra. Fotó: MTI/Illyés Tibor

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője rámutatott: az említett társaság célja, hogy Magyarország leváljon az olcsó energiáról, ami brutálisan megdrágítaná a magyar családok számláit.

Mint ahogyan arról lapunk is beszámolt, Brüsszel azonnali vizsgálatot rendelt el hazánk ellen, hogy megtudja: Magyarország milyen megállapodást kötött az Egyesült Államokkal. Az Európai Bizottság láthatóan aggódik amiatt, hogy Magyarország megállapodott az Egyesült Államokkal, miután Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök Washingtonban tárgyalt. 

A frakcióvezető rámutatott: Brüsszel és eltartottjai nem tudják elfogadni Orbán Viktor washingtoni sikerét. 

Könnyes szemekkel siránkoznak, mert a magyar emberek továbbra is olcsón fűthetnek

– hangoztatta, majd hozzátette: már nyíltan fenyegetik Magyarország energiaellátását, és veszélyeztetik a rezsicsökkentést. – A háborús hálózat minden nap azon dolgozik, hogy bábkormányt ültessen a nyakunkba. Na, ez az, amiről még hallani sem szeretnénk! – mondta.

 

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekegyház

Négy férfi „házasságának” megáldása

Bayer Zsolt avatarja

Dr. Fabiny Tamás, Kondor Péter, Szemerei János evangélikus püspök urak figyelmébe.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu