Videójátékba illő autólopás törént Pest vármegyében + fotó

„Nem tartott sokáig a Pest vármegyei GTA” – így jellemzett egy hétfőn történt bűncselekményt a Pest vármegyei rendőrség. A testület közösségi oldalán olvasható beszámoló szerint egy 23 éves újhartyáni férfi a hajnali órákban egy üllői ház udvaráról lopott el egy rendszám nélküli autót, majd azzal Pilisen balesetet szenvedett.

A roncsból kiszállva a tolvaj egy lőfegyvernek látszó tárggyal megállított egy másik autóst, elvette a kocsiját, és Monorierdőre hajtott, ahol egy ismerősét „meglátogatva” újabb járművet szerzett. Másnap egy pusztavacsi tanya udvarán, egy parkoló autóban fogták el a Pest vármegyei rendőrök.