Lezárják a Müpát, a vasutat és a villamost is Budapest egyik központi kerületében

A rendőrség közölte, egy II. világháborús bombát hatástalanítanak szombaton a főváros IX. kerületében – olvasható a Police.hu oldalon.

Az érintett városrészen található ingatlanokat, üzleteket, telephelyeket és intézményeket ma, október 5-én 10 órától mindenkinek el kell hagynia, a területet várhatóan 17 óráig teljesen lezárják: ott tartózkodni, sem oda behajtani nem lehet

– hangsúlyozták a közleményben.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, egytonnás, második világháborús bomba került elő Ferencvárosban, a robbanóeszközt a helyszínen hatástalanítják szombaton. Gajdos Milán főhadnagy elmondta: a főváros IX. kerületében, a Soroksári utat átszelő vasúti összekötő híd töltésének bontásakor bukkantak a munkások a robbanótestre.

Október 5-én 10-órától 17 óráig kiürítik és lezárják:

A Duna vonalában a Vágóhíd utca–Soroksári út–Máriássy utca–Mester utca (Könyves Kálmán körút)– Külső-Mester utca–Földváry utca, valamint annak meghosszabbítása vonalában a Duna felé Koppány utcában található üzemanyagtöltő-állomás magasságában a Dunáig határolt területet.

A Rákóczi hidat teljes szélességben, illetve a Déli összekötő vasúti hidat is.

A Vágóhíd utcán, valamint a Mester és Külső-Mester utcán a közlekedést nem korlátozzák.

A vasúti forgalom is érintett, a Müpában előadások maradnak el

A Müpában a délelőtti és a délutáni programok egyaránt elmaradnak, az esti rendezvényt viszont előreláthatólag megtartják – olvasható az intézmény közösségi oldalán.

A művelet miatt nem közlekednek a vonatok Budapest-Kelenföld és Ferencváros között, emiatt a győri és pécsi vonatok Kelenföldről indulnak vagy oda futnak be. A Volánbusz járatai terelve közlekednek, valamint ráckevei HÉV menetrendje is módosul. Mindemellett módosított pályán közlekedik majd az 1-es, az 54-es, az 55-ös, a 223E és a 224-es autóbusz, továbbá az 1-es villamos, a 2-es, 34-es és az 51A villamosok is.