Luxusautók és versenylovak – erre költöttek áfafizetés helyett + videó

Csaknem egymilliárd forint áfa befizetését mulasztotta el egy egykori ügetőbajnok által vezetett bűnszervezet, amelynél versenylovakat, luxusautókat és ingatlanokat is lefoglaltak a pénzügyőrök – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A szervezet egy számlagyárként működő céghálózatot irányított, hogy az általuk biztosított fiktív számlákkal a bűnszervezet irányítójának cége csökkentse az áfafizetési kötelezettségét. A hamis számlákat hulladékkezelésről és -kereskedelemről, műanyag hulladék válogatásáról állították ki.

Fotó: NAV

A bűnözői csoportot három ember irányította, a bűnözéshez használt céghálózat fenntartásában feladataikat, szerepeiket leosztották egymás között. Az elkövetők között volt, aki stróman ügyvezetőként vitt egy-egy céget és a banki műveleteket intézte, mások a fiktív számlák kiállítását vagy egyéb adminisztrációs tevékenységet hajtottak végre,

a számlagyár valódi vezetője pedig az a budapesti férfi volt, aki a 2000-es években amatőr ügető országos bajnoki címet is nyert.

A pénzügyi nyomozók tizenhárom, összesen 680 millióra becsült ingatlant vettek zár alá, 203 millió forint értékben foglaltak le készpénzt, valutát és bankszámlákon lévő összegeket, több luxusautót is lefoglaltak, illetve a bűnszervezet egyik tagjától versenylovakat is zár alá vettek. Az állatok lefoglalásával egyidejűleg gondoskodtak azok tartásáról, ugyanabban a lovardában biztosítják az ellátásukat, de engedélyezték a lovak versenyeztetését is.

Fotó: NAV

Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt folytatott nyomozás során a pénzügyőrök a bűnszervezet három tagját vették őrizetbe. A Zala Vármegyei Főügyészség indítványára a Zalaegerszegi Járásbíróság elrendelte a letartóztatásukat. A NAV munkatársai összesen 19 gyanúsítottat hallgattak ki, a bűnszervezet felszámolásán pedig a NAV bűnügyi és bevetési állományából 178 pénzügyőr dolgozott.