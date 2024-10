Ma eldől, a pesti srácok vagy a karhatalmista Horn Gyula emlékét tartja fontosabbnak a fővárosi közgyűlés

A Fővárosi Közgyűlés mai ülésén megtárgyalják a Fidesz–KDNP javaslatát arról, hogy a Horn Gyula sétányt nevezzék át Pesti srácok sétányra Budapesten.

Hősök csak a barikádok egyik oldalán álltak! A hősök a pesti srácok voltak, Horn Gyula pedig a kommunista karhatalom embere

– mondta el erről Szentkirályi Alexandra, majd kiemelte, Magyarországon törvény tiltja, hogy közterület olyan személy nevét viselje, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában vett részt. Ma mégis Horn Gyula nevét viseli egy budapesti sétány és nem a pesti srácok emléke előtt tiszteleg.

Karácsony Gergely és a balliberális fővárosi közgyűlési többség ugyanis korábban úgy döntött, hogy a jogszabályi tiltás ellenére is Horn Gyuláról neveznek el egy XIII. kerületi sétányt.

A törvényesség helyreállítása alapvető feladat. De ennél többel tartozunk! Erkölcsi minimum, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek állítsunk emléket és ne azoknak, akik velük szemben – a barikádok másik oldalán – a magyar szabadság ellen fogtak fegyvert

– tette hozzá Szentkirályi Alexandra, aki egyúttal azt is bejelentette, a Fővárosi Közgyűlés elé viszik, hogy a magyar szabadság forradalmát is sértő Horn Gyula sétányt átnevezzék Pesti srácok sétányra.

A magyar szabadság és a pesti srácok ellen elkövetett, soha meg nem bánt bűnök alól ugyanis senkit nem lehet felmenteni – Horn Gyulát sem. Tisztelet a hősöknek! Mert hősök, csak a barikádok egyik oldalán álltak és állnak ma is!

– hangsúlyozta a Fidesz fővárosi vezetője. A közterület nevének megváltoztatására azért is van szükség, mert még idén augusztusban Budapest Főváros Kormányhivatalának adott igazat ítéletében a Fővárosi Törvényszék, amely szerint jogsértő a XIII. kerületi Horn Gyula sétány elnevezése, ezért hatályon kívül helyezte a Fővárosi Közgyűlés erről szóló rendelkezését.

A törvényszék az önkormányzati törvény vonatkozó rendeletére hivatkozva megerősítette, hogy közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett.

A testület azt is megállapította, hogy a fővárosi önkormányzatnak be kellett volna szereznie a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) állásfoglalását, mivel jegyzőkönyvek által is bizonyítottan kétség merült fel a tekintetben, hogy a közterület elnevezése megfelel-e a törvény rendelkezésének. Az üggyel kapcsolatban nagy kérdés, hogy a Fidesz javaslatát megszavazza-e a Tisza Párt. Ezzel ugyanis Magyar Péterék bizonyítani tudnák, hogy nem csak pártpolitikai szempontok vezérlik őket, és bizonyos ügyekben keresik a konszenzust. Azt is igazolhatnák, hogy az 1956-os szimbólum, a lyukas zászló kisajátítási kísérlete nem csak üres kampányfogás volt a részükről. A Horn Gyula sétány átnevezésével kapcsolatban lapunk kérdéseket intézett a Tisza Párthoz, arra voltunk kíváncsiak, hogy támogatják-e a Fidesz-KDNP javaslatát a közterület átnevezéséről, azonban cikünk megjelenéséig nem kaptunk választ a kérdésünkre.