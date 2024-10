Sunyi, alattomos bűz támad a gyanútlan járókelőkre Budapesten, ez lehet az oka

Valaki azt írja, a VI., V. és XXII. kerületben is jól érezhető a szúrós szag, míg más a III. kerületben a Kolosy tér környékén és a XII. kerületben érezte a bűzt. További emberek jelentették a Keleti pályaudvarról, az Örs vezér teréről is, de még a II. János Pál pápa térről, az Oktogonról, a Hősök teréről és Zugló környékéről is jeleztek a környékbeliek. Olyan is volt, akire a Kálvin tér és a Deák Ferenc tér között csapott le sunyin a szag.