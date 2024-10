Magyar Péter azt ígérte, feljelenti Vogel Evelint, mutatjuk mi lett belőle

Bár Magyar Péter korábban a Facebookon Vogel Evelin feljelentésével fenyegetőzőtt, ezt valójában nem tette meg – derül ki Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) bűnüldözési szervének határozatából.

Vogel Evelin kitálalt a Magyar Péterrel való kapcsolatáról Forrás: Index, képernyőfotó

Több mint két hét telt el ugyanis azóta, hogy feljelentéssel fenyegette meg volt barátnőjét Magyar Péter Vogel Evelin Indexnek adott interjúja után. Az interjúban Vogel egyebek mellett arról beszélt, hogy valójában milyen embernek ismerte meg a Magyart az új politikai formáció kezdetén, amikor együtt voltak.

A Tisza Párt elnöke Vogel állításait hazugságnak nevezte, és visszatámadott.

Mint írta, a volt barátnője május óta zsarolja őt, valamint a pártját. Állítása szerint volt barátnője harmincmillió forintot akart fenyegetéssel kizsarolni tőlünk, de ezt az összeget nemcsak tőle, hanem a párt további öt tagjától is követelte. Magyar azt írta, hogy a zsarolást visszautasították. Vogel Evelin szintén Facebook-posztban válaszolt, tagadva volt párja vádjait. Mint írta: „Az igazság az, hogy én soha nem zsaroltam meg Pétert, sem senki mást a Tisza Pártból.” Magyar később az ATV-ben megerősítette, hogy feljelentést fog tenni, és azt is elmondta, hogy állításait öt tanú is alá tudja támasztani.

Magyar Péter nem, de Tényi feljelentett

Ha Magyar Péter nem is fordult a hatóságokhoz, a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István megtette helyette. Tényi István zsarolás, de ami ennél is fontosabb, hamis vád bűntettének gyanújával is bejelentést tett az ügyészségen. Utóbbit nyilván Magyar állításaira vonatkoztatva.

Tényi István az ügy kivizsgálását, szükség esetén nyomozás megindítását, az esetleges elkövető felkutatását, illetve a bűncselekmény gyanújának megállapítását kérte beadványában.

A rendőrség azt írta, hogy a feljelentésről szóló információk hiányosak, azt a feljelentő olyan információval nem tudta kiegészíteni, amely a nyomozás elrendeléséhez szükséges egyszerű gyanú megállapítását eredményezte volna. „A feljelentő azon – konkrét adatot és tényállást nélkülöző – kijelentése, miszerint az ügyben – bizonyítottság esetén – felmerülhet a hamis vád bűntett gyanúja is feljelentésként nem értékelhető, tekintettel arra, hogy feljelentésnek csak az a beadvány tekintendő, amely a büntető törvénykönyv különös részében meghatározott valamely bűncselekmény megvalósulására nézve konkrét adatot, tényállást tartalmaz” – szerepel a dokumentumban.

Borítókép: Magyar Péter és Vogel Evelin. (Fotó: Havran Zoltán)