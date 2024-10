Már szállítják a háziorvosokhoz az új oltásokat, amelyeket teljesen ingyenesen lehet beadatni

Emlékeztettek arra is, hogy a Covid–19 különböző variánsai továbbra is világszerte jelen vannak, hazánkban jelenleg a JN.1 leszármazási vonal alvariánsai, ezek közül elsősorban a KP.3 dominál, de az Európában egyre gyorsabban terjedő, rekombináns XEC variáns is kimutatható. Ezek a variánsok már nem okoznak olyan ​súlyos megbetegedést, mint korábban, a pandémia alatt terjedő változatok, a tünetek pedig gyakorlatilag megegyeznek a felső légúti fertőzések szokásos tüneteivel. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a 2024/2025-ös szezonra alkalmazandó vakcina összetételére vonatkozó WHO-ajánlás megjelenését követően indította el a Covid–19 oltóanyag beszerzését. A vakcina hazai elérhetőségéről, hogy mikortól kérheti a lakosság az oltást, az NNGYK időben tájékoztatást ad.