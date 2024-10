Nagy Feró: Vége annak a világnak, hogy kussolunk!

– Mit tapasztalt Nyugat-Európában?

– Németország szörnyű lett: jártam ott ezelőtt harminc évvel, meg jártam Berlinben nem is olyan régen. Ledöbbentem. Ez Berlin? Hova lett az utcák német tisztasága és a német precizitás? Amikor Brüsszelből jöttem hazafelé, Németországban megálltunk egy nagy nyilvános vécénél. Úgy emlékeztem, hogy náluk rend van, és ha bemész a budira, a padlóról a kását megeheted, olyan a tisztaság.

Amikor ebbe a vécébe beléptem, arra gondoltam, hogy itt nem lehet könnyíteni magunkon! Valami iszonyat büdös volt a helyiségben!

Ekkor veszett el a németekről és a kultúrájukról vélt idealista gondolkodásom. Kértem ott egy kávét és kaptam helyette valamit vackot. Mondtam az útitársaimnak, hogy innen már csak nyolcvan kilométer Ausztria, ott rendes kávé lesz, és úgy volt! A németországihoz hasonló szörnyűségeket láttam Koppenhágában is, ahol az egyik gyorsétterem előtt számomra ismeretlen nációjú emberek ültek. Hihetetlen volt az a kosz, amit maguk körül csináltak! Végül nem ültem be, nehogy elkapjak valamilyen betegséget. A második világháború miatti bűntudatot a németekbe verték, ami nem baj, de ezt most már nem kellene kiengedni egy kicsit magukból? Az antiszemitizmust persze már engedik. Kikérem magamnak!

– Mi a véleménye Magyar Péterről?

– Valójában túl rossz véleményem nincs róla, mert neki ezt dobta a gép. Ha nem ezt csinálná, akkor vajon mit? Menjen el dolgozni, kapálni? Ez azért egy kicsit könnyebb.

Volt egy lehetősége, valószínűleg összejött egy-két számára fontosabb emberrel, akik azt mondták, hogy belőle csinálják a következő Márki-Zay Pétert. Nézzük csak meg, MZP hova jutott!

Én nem haragszom Magyar Péterre, nem érzem magam ­miatta veszélyben, a mi kétharmadunkat ő nem fogja befolyásolni. A másik dolog, hogy nagyon szorgalmasan szétverte a baloldalt, ami nekem tetszik.

– Tervezi, hogy valamilyen módon részt vesz a 2026-os választási kampányban?

– Mindenképpen részt szeretnék venni! Vége van annak a világnak, hogy kussolunk, vagy hogy nem merjük kimondani Szijjártó Péter nevét, mert akkor rohadt fideszesek vagyunk.

Hadd én döntsem már el azt, hogy kinek a s…ggét nyalom, ha nekem az a s…gg tetszik! Már nincs többé ez a „meghúzódom szép csendben és akkor jobban érvényesülök” mentalitás. Menni kell és segíteni, egy újabb kétharmadot kell csinálni!

Sokan azt gondolják a megosztó állapotokról, hogy az ország egyik fele ilyen, a másik fele meg olyan. Nem a fele! Ezt mindig el kell magyaráznom, még a saját társaságomban is. Ott ülünk tizenketten és azt mondom: figyeljetek ide, ha fele-fele az arány, akkor a tizenkettőből legalább hat ember homoszexuális, de csak egyet mutassatok! Nincs a fele, ezt csak ők mondják! Itt a faluban azt sem tudom, hogy van-e ilyen ember, de ha van is, akkor csendben marad. Mindenkinek a saját dolga, hogyha akár a kecskéjébe szerelmes, nem az enyém. A szomszéd viszont észreveszi, ha valaki udvarol a kecskének.

– Mi a helyzet a Beatricével? Kikből áll most a zenekar a fia és az egyik gitáros távozása után?

– Működik a zenekar, járjuk az országot, a saját utunkat. Újra fel kell építeni magunkat, ezért megyünk akár a kisebb klubokba is. A dobost itt a faluban találtam, Szpuszenik Richárd a neve, mi csak Szputnyiknak hívjuk, mert azt könnyebb kimondani, de van egy több mint két méter magas új gitárosunk is. A régi három tag megvan: Tari Botond gitáros, Laczik Fecó basszusgitáros meg én. Idén készítettünk egy nyolc dalból álló lemezt egy régi barátommal, Csillag Endre Csukával, aki többek között az Eddában és a Bikiniben játszott, most a Zártosztályt erősíti. Ezen a lemezen nagyon sok fontos mondanivaló van, amit remé­nyeink szerint az emberek megfogadnak. Az október 11-i budapesti koncerten, a Backstage pubban Csuka lesz a sztárvendég, akivel eljátszunk három dalt erről az új lemezről, bár főleg az ős-Rice-nóták lesznek porondon.

Nagy Feró szerint Magyar Péter könnyen Márki-Zay Péter sorsára juthat (Fotó: Ladóczki Balázs)

– Miért érdemes 2024-ben lemezt kiadni, amikor lemezeladások már szinte nincsenek?

– Belső kényszerből csináljuk, a saját lelkivilágunknak kell. Nem adtunk ki tíz éve lemezanyagot, nekem viszont közben felgyűlt egy csomó dal. Tulajdonképpen nincs rock and roll egy bandát kivéve, az pedig a Tankcsapda. Ők slágereket írnak, de közben a saját stílusuknál maradtak.

– Az évek során rengeteg zenekarnak segített, például a Tankcsapda is a Garázs című rádióműsorban volt sokat hallható, de mentorálta a Pokolgépet, valamint a Kispál és a Borzot. Mire a legbüszkébb a mentorálásban?

– Ez olyan, mintha megkérdezné, hogy melyik gyerekemet szeretem a legjobban, nem tudok kiemelni egyet sem. Lukács Laci, a Tankcsapda énekes-basszusgitárosa idézte fel, hogy amikor behívtam őt a Garázsba és feltettem neki egy kérdést, köpni-nyelni nem tudott. Nyögve valamit akart mondani, mire beléfojtva a szót megköszöntem neki a riportot, és bejátszottunk egy Tankcsapda-számot. Ma már nyilván tud beszélni, hiszen zseniális szövegíró és előadó. A Tankcsapda mellett segítettem a Pokolgépnek, írtam nekik dalokat, például az Itt és mostot, de Trunkos András barátommal együtt szereztük a D. Nagy Lajos-féle Bikini nagy slágereit, illetve én adtam ki a Kispál és a Borz első lemezét is.

– Öles léptekkel közeledik 2026. január 14., amikor betölti a 80. életévét. Tervez valamilyen különleges ünneplést a jeles alkalomra?

– Csodálkozik, hogy iszom? Erre mondom, hogy optimistán bele a reménytelenségbe! Sokan nem értik ezt, csak azt hiszik, hogy jópofa szöveg. Ami ebben a világban folyik, az reménytelen, de mi optimistán megyünk és tesszük a dolgunkat. Hogy miért, azt nem tudom, de muszáj csinálnom.