Nem is olyan rég ilyenkor már havazott nálunk + videó, fotó

Az idei október eddig kellemes őszi napokat hozott, sokfelé emelkedett délutánra a hőmérséklet 15 Celsius-fok fölé, helyenként a 20 fokot is megközelítette. Természetesen nyoma sincs sehol a hónak, és a következő napok időjárása sem hoz havazást még a legmagasabb hegycsúcsainkon sem. Viszont a korábbi években előfordult többször is, hogy Győr-Moson-Sopronban havat észleltek az évnek ebben a szakában.

A Kisalföld összeszedte, milyen nagyobb havazás volt a korábbi években októberben. Tavaly például ezen a napon, október 16-án igencsak fagyos volt a hangulat, fagyközeli fokokat mértek Győrben és Sopronban is. Az Alpok hegycsúcsait több centiméteres hó fedte.

Tizenöt éve szerdáról csütörtökre virradó éjszaka Sopronban havas eső, Péren havas szitálás volt, meteorológiai szempontból mindez azt jelenti, hogy

leesett az első hó.

Nagy havazás tizenöt éve a Híd utcában (Forrás: Kisalföld/Régi Győr)

Kiss Márton, a kurucdombi állomás vezetője elmondta: a városban az utóbbi négy és fél évtizedben az akkori volt a hatodik október, amikor havazott. Korábban 1966. október 29-én, 1994. október 6-án, 1997. október 26-án, 2003. október 24-én és 2007. október 20-án havazott.

A napi csúcshőmérséklet 2009. október 16-án mínusz 6-5 Celsius-fok volt, ami rendkívül szokatlan. Sopronban 1971 óta nem volt ilyen hideg ezen a napon. Csúcsot egyébként 2018-ban is döntöttünk, ugyanis Koroncón mínusz 2,2 fok volt, ez hidegebb, mint az 1906-ban mért rekord, ami mínusz 1,7 fok volt Sopronban. Hasonlóan hűvös október közepét legutóbb 1974-ben jegyeztek fel.

Az elakadt 4-es busz a Bartók Béla úton (Kisalföld)

Durva havazások nehezítették a helyiek életét

Hasonló korai tél köszöntött be 2012-ben havazással, akkor a Brennbergbányára vezető mellékúton a hó súlya miatt két fa is kidőlt, és a Sopron Holding Zrt. gépeit is fel kellett készíteni a szezonra idejekorán.

Áramkimaradások, útakadályok, kidőlt fák és letört ágak nehezítették a havazás miatt 2003-ban a helyiek életét. Sopronban és környékén

a szokatlanul nagy mennyiségű hó súlya alatt fák hasadtak ketté, illetve dőltek ki.

Ilyen esetek miatt a tűzoltóság munkatársait több mint ötven helyszínre hívták ki segítségül. A fák gépkocsikra, villanyvezetékekre zuhantak, úttesteket torlaszoltak el, mint például a Deák téren is. Öt hótoló dolgozott az utakon.